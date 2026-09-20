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Монитор Raskat I27F10DAP 27" купить с доставкой в Москве
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Монитор Raskat I27F10DAP 27"

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Монитор Raskat I27F10DAP 27&quot; - фото 2
Монитор Raskat I27F10DAP 27&quot; - фото 3
Монитор Raskat I27F10DAP 27&quot; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Raskat I27F10DAP 27&quot; - фото 1
  • Монитор Raskat I27F10DAP 27&quot; - фото 2
  • Монитор Raskat I27F10DAP 27&quot; - фото 3
  • Монитор Raskat I27F10DAP 27&quot; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
9 680 руб.  15 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674394
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Характеристики

Бренд
Raskat
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
Регулировка высоты 502-634 мм
Комплектация
Монитор с подставкой, HDMI-кабель, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х40
Вес, кг.
4.8

Описание товара Монитор Raskat I27F10DAP 27"

Монитор Raskat 27" — это идеальное сочетание функциональности и стиля. Он оснащён 27-дюймовым экраном с матовым покрытием, что обеспечивает комфортный просмотр без бликов при любом освещении. С максимальным разрешением 1920x1080 и соотношением сторон 16:9, вы сможете наслаждаться чётким и ярким изображением. Благодаря использованию технологии IPS, монитор обеспечивает широкие углы обзора в 178° по горизонтали и вертикали, что гарантирует отличное качество изображения с любого ракурса. Частота обновления 100 Гц делает его идеальным для динамичных сцен, обеспечивая плавность и чёткость каждой детали. Raskat 27" также оснащён встроенными динамиками, предлагая качественное звучание без необходимости в дополнительных колонках. Время отклика в 5 миллисекунд делает его подходящим для игр и работы с мультимедиа. Внешний блок питания способствует более компактному дизайну и облегчает установку. Регулировка по высоте позволяет адаптировать монитор под ваши личные предпочтения, создавая комфортные условия для работы или развлечений. Отсутствие изогнутого экрана делает его классическим, но современным решением для офиса или дома. Монитор от бренда Raskat — это отличное решение для тех, кто ищет надёжное и стильное устройство с высоким качеством изображения и звука.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Raskat I27F10DAP 27"




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Характеристики
Бренд
Raskat
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
Регулировка высоты 502-634 мм
Комплектация
Монитор с подставкой, HDMI-кабель, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24.5
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Raskat 27" — это идеальное сочетание функциональности и стиля. Он оснащён 27-дюймовым экраном с матовым покрытием, что обеспечивает комфортный просмотр без бликов при любом освещении. С максимальным разрешением 1920x1080 и соотношением сторон 16:9, вы сможете наслаждаться чётким и ярким изображением. Благодаря использованию технологии IPS, монитор обеспечивает широкие углы обзора в 178° по горизонтали и вертикали, что гарантирует отличное качество изображения с любого ракурса. Частота обновления 100 Гц делает его идеальным для динамичных сцен, обеспечивая плавность и чёткость каждой детали. Raskat 27" также оснащён встроенными динамиками, предлагая качественное звучание без необходимости в дополнительных колонках. Время отклика в 5 миллисекунд делает его подходящим для игр и работы с мультимедиа. Внешний блок питания способствует более компактному дизайну и облегчает установку. Регулировка по высоте позволяет адаптировать монитор под ваши личные предпочтения, создавая комфортные условия для работы или развлечений. Отсутствие изогнутого экрана делает его классическим, но современным решением для офиса или дома. Монитор от бренда Raskat — это отличное решение для тех, кто ищет надёжное и стильное устройство с высоким качеством изображения и звука.


Теги товара: 27", большие, с колонками
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Отзывы


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