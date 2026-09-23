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Монитор Philips 27" 27E1N2100D купить с доставкой в Москве
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Монитор Philips 27" 27E1N2100D

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Монитор Philips 27&quot; 27E1N2100D - фото 2
Монитор Philips 27&quot; 27E1N2100D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N2100D - фото 1
  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N2100D - фото 2
  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N2100D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738200
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DVI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
18.9
Габаритные размеры с подставкой
690x455x141 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х45х14
Вес, кг.
6.6

Описание товара Монитор Philips 27" 27E1N2100D

Монитор Philips 27E1N2100D с диагональю 27" оснащён IPS-матрицей с разрешением 1920?1080 пикселей и частотой обновления 100 Гц. Дисплей поддерживает широкий цветовой охват и создаёт комфортные условия благодаря антибликовому покрытию и технологии защиты зрения. Встроенный набор интерфейсов позволяет подключать разные устройства для офисных задач.



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 27E1N2100D




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DVI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
18.9
Габаритные размеры с подставкой
690x455x141 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Philips 27E1N2100D с диагональю 27" оснащён IPS-матрицей с разрешением 1920?1080 пикселей и частотой обновления 100 Гц. Дисплей поддерживает широкий цветовой охват и создаёт комфортные условия благодаря антибликовому покрытию и технологии защиты зрения. Встроенный набор интерфейсов позволяет подключать разные устройства для офисных задач.


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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