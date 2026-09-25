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Монитор MSI 27" PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 27" PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008)

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Монитор MSI 27&quot; PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008) - фото 1
Монитор MSI 27&quot; PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008) - фото 2
Монитор MSI 27&quot; PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008) - фото 3
Монитор MSI 27&quot; PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008) - фото 4
Монитор MSI 27&quot; PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008) - фото 5
Монитор MSI 27&quot; PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008) - фото 1
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008) - фото 2
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008) - фото 3
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008) - фото 4
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008) - фото 5
  • Монитор MSI 27&quot; PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 740 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738172
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор MSI 27" PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008)
8 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
HDMI кабель, сетевой адаптер, краткое руководство
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
нет
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
615х441х200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х45х13
Вес, кг.
4.5

Описание товара Монитор MSI 27" PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008)

Откройте для себя новый стандарт эффективности и комфорта с монитором MSI 27" Pro MP272L. Разработанный для профессионалов, ценящих качество изображения и эргономику, этот монитор станет надежным партнером в вашей повседневной работе, творчестве и отдыхе. Его лаконичный дизайн в классическом черном цвете органично впишется в любое рабочее пространство, дарующее не только эстетическое удовольствие, но и исключительную функциональность. Сердцем монитора является высококачественная IPS-матрица с диагональю 27 дюймов, которая обеспечивает стабильную и точную цветопередачу при просмотре под любым углом. Благодаря широким углам обзора 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали, изображение остается четким и без искажений цветов, даже если вы смотрите на экран не по центру. Это идеальное решение для командной работы и коллективного обсуждения проектов. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, позволяя сосредоточиться на задачах без лишнего напряжения для глаз. Монитор демонстрирует впечатляющую цветовую палитру, охватывая 109% пространства sRGB, что гарантирует сочные и реалистичные цвета. Для более специализированных задач поддержка 81% Adobe RGB и 83% DCI-P3 обеспечивает достаточную точность для любительской фотообработки и монтажа видео. Технология HDR добавляет контрастности и детализации, делая картинку более глубокой и выразительной. Разрешение Full HD (1920x1080) обеспечивает четкое и детализированное изображение, а частота обновления 100 Гц в сочетании с технологией AMD FreeSync делает взаимодействие с интерфейсом невероятно плавным, а игровой процесс — комфортным, без разрывов картинки и задержек. Забота о вашем зрении — ключевой приоритет MSI. Технология Flicker-Free устраняет мерцание подсветки, а фильтр синего света Blue Light Filter минимизирует вредное воздействие на глаза во время длительных сеансов работы. Эргономичная подставка позволяет легко наклонять экран на угол от -3.5° до +21.5°, чтобы найти идеальное положение для просмотра. Дополнительные удобства, такие как кабель-канал для организации рабочего пространства и замок Kensington для физической защиты устройства, делают использование монитора максимально продуманным.



Теги товара: 27", большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор MSI 27" PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
HDMI кабель, сетевой адаптер, краткое руководство
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
нет
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
615х441х200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новый стандарт эффективности и комфорта с монитором MSI 27" Pro MP272L. Разработанный для профессионалов, ценящих качество изображения и эргономику, этот монитор станет надежным партнером в вашей повседневной работе, творчестве и отдыхе. Его лаконичный дизайн в классическом черном цвете органично впишется в любое рабочее пространство, дарующее не только эстетическое удовольствие, но и исключительную функциональность. Сердцем монитора является высококачественная IPS-матрица с диагональю 27 дюймов, которая обеспечивает стабильную и точную цветопередачу при просмотре под любым углом. Благодаря широким углам обзора 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали, изображение остается четким и без искажений цветов, даже если вы смотрите на экран не по центру. Это идеальное решение для командной работы и коллективного обсуждения проектов. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, позволяя сосредоточиться на задачах без лишнего напряжения для глаз. Монитор демонстрирует впечатляющую цветовую палитру, охватывая 109% пространства sRGB, что гарантирует сочные и реалистичные цвета. Для более специализированных задач поддержка 81% Adobe RGB и 83% DCI-P3 обеспечивает достаточную точность для любительской фотообработки и монтажа видео. Технология HDR добавляет контрастности и детализации, делая картинку более глубокой и выразительной. Разрешение Full HD (1920x1080) обеспечивает четкое и детализированное изображение, а частота обновления 100 Гц в сочетании с технологией AMD FreeSync делает взаимодействие с интерфейсом невероятно плавным, а игровой процесс — комфортным, без разрывов картинки и задержек. Забота о вашем зрении — ключевой приоритет MSI. Технология Flicker-Free устраняет мерцание подсветки, а фильтр синего света Blue Light Filter минимизирует вредное воздействие на глаза во время длительных сеансов работы. Эргономичная подставка позволяет легко наклонять экран на угол от -3.5° до +21.5°, чтобы найти идеальное положение для просмотра. Дополнительные удобства, такие как кабель-канал для организации рабочего пространства и замок Kensington для физической защиты устройства, делают использование монитора максимально продуманным.


Теги товара: 27", большие, с hdmi
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Купить Монитор MSI 27" PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008) - по цене 8740 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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