Описание товара Монитор MSI 27" PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008)

Откройте для себя новый стандарт эффективности и комфорта с монитором MSI 27" Pro MP272L. Разработанный для профессионалов, ценящих качество изображения и эргономику, этот монитор станет надежным партнером в вашей повседневной работе, творчестве и отдыхе. Его лаконичный дизайн в классическом черном цвете органично впишется в любое рабочее пространство, дарующее не только эстетическое удовольствие, но и исключительную функциональность. Сердцем монитора является высококачественная IPS-матрица с диагональю 27 дюймов, которая обеспечивает стабильную и точную цветопередачу при просмотре под любым углом. Благодаря широким углам обзора 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали, изображение остается четким и без искажений цветов, даже если вы смотрите на экран не по центру. Это идеальное решение для командной работы и коллективного обсуждения проектов. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, позволяя сосредоточиться на задачах без лишнего напряжения для глаз. Монитор демонстрирует впечатляющую цветовую палитру, охватывая 109% пространства sRGB, что гарантирует сочные и реалистичные цвета. Для более специализированных задач поддержка 81% Adobe RGB и 83% DCI-P3 обеспечивает достаточную точность для любительской фотообработки и монтажа видео. Технология HDR добавляет контрастности и детализации, делая картинку более глубокой и выразительной. Разрешение Full HD (1920x1080) обеспечивает четкое и детализированное изображение, а частота обновления 100 Гц в сочетании с технологией AMD FreeSync делает взаимодействие с интерфейсом невероятно плавным, а игровой процесс — комфортным, без разрывов картинки и задержек. Забота о вашем зрении — ключевой приоритет MSI. Технология Flicker-Free устраняет мерцание подсветки, а фильтр синего света Blue Light Filter минимизирует вредное воздействие на глаза во время длительных сеансов работы. Эргономичная подставка позволяет легко наклонять экран на угол от -3.5° до +21.5°, чтобы найти идеальное положение для просмотра. Дополнительные удобства, такие как кабель-канал для организации рабочего пространства и замок Kensington для физической защиты устройства, делают использование монитора максимально продуманным.