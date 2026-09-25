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Монитор Acer 27'' EK271P0bi (UM.HE1CD.001) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer 27'' EK271P0bi (UM.HE1CD.001)

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Монитор Acer 27&#039;&#039; EK271P0bi (UM.HE1CD.001) - фото 1
Монитор Acer 27&#039;&#039; EK271P0bi (UM.HE1CD.001) - фото 2
Монитор Acer 27&#039;&#039; EK271P0bi (UM.HE1CD.001) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
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  • Монитор Acer 27&#039;&#039; EK271P0bi (UM.HE1CD.001) - фото 2
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; EK271P0bi (UM.HE1CD.001) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738087
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Габаритные размеры с подставкой
614х452х224 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х44х12
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор Acer 27'' EK271P0bi (UM.HE1CD.001)

Сердцем этого устройства является современная VA-матрица с LED-подсветкой. Она дарит глубокий чёрный цвет и впечатляющую динамическую контрастность, благодаря чему каждый кадр насыщен деталями даже в тенях и ярких сценах. Широкие углы обновления — 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали — обеспечивают стабильную цветопередачу и чёткую картинку, где бы вы ни находились перед экраном. Цветовой охват sRGB на уровне 99 процентов гарантирует естественные и реалистичные оттенки, что важно для просмотра фильмов и обработки фотографий. Для любителей игр и динамичного контента этот монитор станет верным союзником. Частота обновления 144 Гц в паре с временем отклика 1 мс стирает границы между реальностью и виртуальным миром. Движения становятся невероятно плавными, а быстрые сцены — кристально чистыми, без размытия и шлейфов. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync синхронизирует частоту кадров монитора с показателями вашей видеокарты, полностью устраняя разрывание изображения и обеспечивая идеально ровную картинку. Забота о зрении пользователя — ключевой приоритет. Встроенный фильтр синего света и технология мерцания без мерцания снижают нагрузку на глаза во время длительных сеансов за компьютером, позволяя работать или играть с максимальным комфортом. Разрешение Full HD 1920 на 1080 пикселей в формате 16:9 обеспечивает отличную детализацию и достаточное пространство для многозадачности.



Теги товара: 27", 144 Гц, большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Acer 27'' EK271P0bi (UM.HE1CD.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Габаритные размеры с подставкой
614х452х224 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сердцем этого устройства является современная VA-матрица с LED-подсветкой. Она дарит глубокий чёрный цвет и впечатляющую динамическую контрастность, благодаря чему каждый кадр насыщен деталями даже в тенях и ярких сценах. Широкие углы обновления — 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали — обеспечивают стабильную цветопередачу и чёткую картинку, где бы вы ни находились перед экраном. Цветовой охват sRGB на уровне 99 процентов гарантирует естественные и реалистичные оттенки, что важно для просмотра фильмов и обработки фотографий. Для любителей игр и динамичного контента этот монитор станет верным союзником. Частота обновления 144 Гц в паре с временем отклика 1 мс стирает границы между реальностью и виртуальным миром. Движения становятся невероятно плавными, а быстрые сцены — кристально чистыми, без размытия и шлейфов. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync синхронизирует частоту кадров монитора с показателями вашей видеокарты, полностью устраняя разрывание изображения и обеспечивая идеально ровную картинку. Забота о зрении пользователя — ключевой приоритет. Встроенный фильтр синего света и технология мерцания без мерцания снижают нагрузку на глаза во время длительных сеансов за компьютером, позволяя работать или играть с максимальным комфортом. Разрешение Full HD 1920 на 1080 пикселей в формате 16:9 обеспечивает отличную детализацию и достаточное пространство для многозадачности.


Теги товара: 27", 144 Гц, большие, с hdmi
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Отзывы


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