Монитор Acer 27'' EK271P0bi (UM.HE1CD.001)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 27'' EK271P0bi (UM.HE1CD.001)
Сердцем этого устройства является современная VA-матрица с LED-подсветкой. Она дарит глубокий чёрный цвет и впечатляющую динамическую контрастность, благодаря чему каждый кадр насыщен деталями даже в тенях и ярких сценах. Широкие углы обновления — 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали — обеспечивают стабильную цветопередачу и чёткую картинку, где бы вы ни находились перед экраном. Цветовой охват sRGB на уровне 99 процентов гарантирует естественные и реалистичные оттенки, что важно для просмотра фильмов и обработки фотографий. Для любителей игр и динамичного контента этот монитор станет верным союзником. Частота обновления 144 Гц в паре с временем отклика 1 мс стирает границы между реальностью и виртуальным миром. Движения становятся невероятно плавными, а быстрые сцены — кристально чистыми, без размытия и шлейфов. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync синхронизирует частоту кадров монитора с показателями вашей видеокарты, полностью устраняя разрывание изображения и обеспечивая идеально ровную картинку. Забота о зрении пользователя — ключевой приоритет. Встроенный фильтр синего света и технология мерцания без мерцания снижают нагрузку на глаза во время длительных сеансов за компьютером, позволяя работать или играть с максимальным комфортом. Разрешение Full HD 1920 на 1080 пикселей в формате 16:9 обеспечивает отличную детализацию и достаточное пространство для многозадачности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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