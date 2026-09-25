Описание товара Монитор Philips 27" 27E2G2200

Погрузитесь в мир безупречной детализации и плавности с монитором Philips диагональю двадцать семь дюймов. Эта модель создана для тех, кто ценит комфорт, динамику и высокое качество изображения в каждой детали. Благодаря эргономичной подставке вы легко настроите угол наклона экрана в пределах от минус пяти до плюс двадцати градусов, найдя идеальное положение для работы или отдыха. А матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики, позволяя сосредоточиться на контенте без отвлекающих отражений. Сердцем этого монитора является высококачественная IPS-матрица с светодиодной подсветкой, которая обеспечивает не только насыщенную и точную цветопередачу с охватом до шестнадцати миллионов семисот тысяч цветов, но и невероятно широкие углы обзора. Вы сможете видеть стабильную картинку без искажений цветов и контраста даже при взгляде под extreme углом — сто семьдесят восемь градусов как по горизонтали, так и по вертикали. Это делает монитор прекрасным решением для совместного просмотра фильмов или командной работы. Разрешение одна тысяча девятьсот двадцать на одна тысяча восемьдесят пикселей в формате шестнадцать на девять является оптимальным для двадцатисемидюймового экрана, обеспечивая четкое и детализированное изображение. А высокая яркость в триста кандел на квадратный метр в паре с контрастностью одна тысяча пятьсот к одному гарантируют, что картинка будет яркой и сочной даже в хорошо освещенном помещении. Технология HDR10 расширяет динамический диапазон, открывая больше деталей в тенях и светлых участках, делая каждый кадр по-настоящему живым. Но настоящей жемчужиной этой модели является частота обновления сто сорок четыре герца в сочетании с временем отклика четыре миллисекунды. Эта комбинация стирает грань между реальностью и виртуальным миром, даря невероятно плавную картинку в динамичных играх, фильмах и при прокрутке веб-страниц. Исчезают разрывы картинки и рывки благодаря поддержке технологии Adaptive-Sync, которая синхронизирует частоту кадров монитора с частотой, выдаваемой вашей видеокартой.