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Монитор Philips 27" 27E2G2200 купить с доставкой в Москве
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Монитор Philips 27" 27E2G2200

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор Philips 27&quot; 27E2G2200 - фото 1
  • Монитор Philips 27&quot; 27E2G2200 - фото 2
  • Монитор Philips 27&quot; 27E2G2200 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 060 руб. 
Начислим 145 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738201
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Philips 27" 27E2G2200
9 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, упаковка, набор кабелей, инструкция
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
20.95
Габаритные размеры с подставкой
616х454х200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х47х12
Вес, кг.
5

Описание товара Монитор Philips 27" 27E2G2200

Погрузитесь в мир безупречной детализации и плавности с монитором Philips диагональю двадцать семь дюймов. Эта модель создана для тех, кто ценит комфорт, динамику и высокое качество изображения в каждой детали. Благодаря эргономичной подставке вы легко настроите угол наклона экрана в пределах от минус пяти до плюс двадцати градусов, найдя идеальное положение для работы или отдыха. А матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики, позволяя сосредоточиться на контенте без отвлекающих отражений. Сердцем этого монитора является высококачественная IPS-матрица с светодиодной подсветкой, которая обеспечивает не только насыщенную и точную цветопередачу с охватом до шестнадцати миллионов семисот тысяч цветов, но и невероятно широкие углы обзора. Вы сможете видеть стабильную картинку без искажений цветов и контраста даже при взгляде под extreme углом — сто семьдесят восемь градусов как по горизонтали, так и по вертикали. Это делает монитор прекрасным решением для совместного просмотра фильмов или командной работы. Разрешение одна тысяча девятьсот двадцать на одна тысяча восемьдесят пикселей в формате шестнадцать на девять является оптимальным для двадцатисемидюймового экрана, обеспечивая четкое и детализированное изображение. А высокая яркость в триста кандел на квадратный метр в паре с контрастностью одна тысяча пятьсот к одному гарантируют, что картинка будет яркой и сочной даже в хорошо освещенном помещении. Технология HDR10 расширяет динамический диапазон, открывая больше деталей в тенях и светлых участках, делая каждый кадр по-настоящему живым. Но настоящей жемчужиной этой модели является частота обновления сто сорок четыре герца в сочетании с временем отклика четыре миллисекунды. Эта комбинация стирает грань между реальностью и виртуальным миром, даря невероятно плавную картинку в динамичных играх, фильмах и при прокрутке веб-страниц. Исчезают разрывы картинки и рывки благодаря поддержке технологии Adaptive-Sync, которая синхронизирует частоту кадров монитора с частотой, выдаваемой вашей видеокартой.



Теги товара: 27", 144 Гц, большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 27E2G2200




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, упаковка, набор кабелей, инструкция
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
20.95
Габаритные размеры с подставкой
616х454х200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир безупречной детализации и плавности с монитором Philips диагональю двадцать семь дюймов. Эта модель создана для тех, кто ценит комфорт, динамику и высокое качество изображения в каждой детали. Благодаря эргономичной подставке вы легко настроите угол наклона экрана в пределах от минус пяти до плюс двадцати градусов, найдя идеальное положение для работы или отдыха. А матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики, позволяя сосредоточиться на контенте без отвлекающих отражений. Сердцем этого монитора является высококачественная IPS-матрица с светодиодной подсветкой, которая обеспечивает не только насыщенную и точную цветопередачу с охватом до шестнадцати миллионов семисот тысяч цветов, но и невероятно широкие углы обзора. Вы сможете видеть стабильную картинку без искажений цветов и контраста даже при взгляде под extreme углом — сто семьдесят восемь градусов как по горизонтали, так и по вертикали. Это делает монитор прекрасным решением для совместного просмотра фильмов или командной работы. Разрешение одна тысяча девятьсот двадцать на одна тысяча восемьдесят пикселей в формате шестнадцать на девять является оптимальным для двадцатисемидюймового экрана, обеспечивая четкое и детализированное изображение. А высокая яркость в триста кандел на квадратный метр в паре с контрастностью одна тысяча пятьсот к одному гарантируют, что картинка будет яркой и сочной даже в хорошо освещенном помещении. Технология HDR10 расширяет динамический диапазон, открывая больше деталей в тенях и светлых участках, делая каждый кадр по-настоящему живым. Но настоящей жемчужиной этой модели является частота обновления сто сорок четыре герца в сочетании с временем отклика четыре миллисекунды. Эта комбинация стирает грань между реальностью и виртуальным миром, даря невероятно плавную картинку в динамичных играх, фильмах и при прокрутке веб-страниц. Исчезают разрывы картинки и рывки благодаря поддержке технологии Adaptive-Sync, которая синхронизирует частоту кадров монитора с частотой, выдаваемой вашей видеокартой.


Теги товара: 27", 144 Гц, большие, с hdmi
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Отзывы


Купить Монитор Philips 27" 27E2G2200 - по цене 9060 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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