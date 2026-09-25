Монитор AOC 27" 27B3HA2
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 27" 27B3HA2
Монитор AOC 27B3HA2 является 27-дюймовым монитором с матрицей IPS и разрешением FHD. Поднимите впечатления от просмотра: на большом экране оживает каждая деталь, чтобы вы могли по-настоящему погрузиться в контент. Частота обновления 100 Гц обеспечивает безупречно плавную смену кадров. Больше никаких задержек и размытости изображения, только четкость и зрительное удовольствие. Время отклика MPRT 1 мс поднимает комфорт работы, делая динамичные сцены еще более четкими и захватывающими. 27B3HA2 — это не только визуальное наслаждение, но и праздник для ушей. Насыщенное звучание встроенных динамиков мощностью 2 Вт способно удовлетворить базовые требования к звуку при просмотре фильмов и работе с мультимедиа без использования дополнительного аудиооборудования. Изящная и стильная узкая рамка дает вам больше места на экране, а нижняя панель высотой 9,5 мм почти вдвое тоньше, чем на стандартных мониторах, где ее высота составляет от 15 до 17 мм. И наконец, функция понижения уровня синего света гарантирует, что ваши глаза не будут уставать даже при длительной работе. Этот монитор по праву станет центральным элементом вашего цифрового пространства.
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Теги товара: 27", большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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