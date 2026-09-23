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Монитор AOC 23,8" 24B3QA2 купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 23,8" 24B3QA2

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
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  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B3QA2 - фото 2
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B3QA2 - фото 3
  • Монитор AOC 23,8&quot; 24B3QA2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738121
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
542 x 412 x 202
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х39х13
Вес, кг.
4.58

Описание товара Монитор AOC 23,8" 24B3QA2

Монитор AOC 24" 24B3QA2 — это идеальное сочетание стиля, производительности и комфорта для работы и развлечений. С диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD 1920?1080 пикселей он обеспечивает четкое и детализированное изображение, делая каждую задачу приятной и продуктивной. IPS-матрица с WLED-подсветкой гарантирует насыщенные цвета, широкие углы обзора 178° по горизонтали и вертикали, а также стабильную яркость 300 кд/м?. Благодаря этому изображение остается четким и контрастным (1300:1) даже при взгляде сбоку, что делает монитор отличным выбором для командной работы или просмотра контента в кругу друзей. Технология Adaptive-Sync и частота обновления 120 Гц обеспечивают плавную и бесперебойную картинку без разрывов и подтормаживаний, что особенно важно в динамичных играх и при просмотре видео. Время отклика 4 мс минимизирует шлейфы и размытость, делая движения на экране четкими и отзывчивыми. Монитор поддерживает до 16,7 миллионов цветов, передавая естественные оттенки и глубокие черные тона, а матовая поверхность экрана исключает блики, позволяя комфортно работать даже при ярком освещении. Забота о здоровье пользователя — один из ключевых приоритетов AOC. Модель 24B3QA2 оснащена технологией Flicker-Free, которая устраняет мерцание подсветки, снижая нагрузку на глаза при длительной работе. Фильтр синего света Blue Light Filter дополнительно защищает зрение, уменьшая вредное воздействие коротковолнового излучения. Эти функции делают монитор отличным выбором для офисных сотрудников, студентов и всех, кто проводит за экраном много часов подряд. Универсальность — еще одно преимущество этой модели. Встроенные динамики избавляют от необходимости подключать внешние колонки для повседневных задач, а разнообразие интерфейсов (HDMI 1.4, DisplayPort, VGA и выход на наушники) позволяет легко подключить монитор к ПК, ноутбуку, игровой консоли или мультимедийному устройству. Поддержка крепления VESA 100?100 мм дает возможность установить экран на стену или специализированную стойку, экономя место на столе.



Теги товара: 120 Гц, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 23,8" 24B3QA2




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
542 x 412 x 202
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC 24" 24B3QA2 — это идеальное сочетание стиля, производительности и комфорта для работы и развлечений. С диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD 1920?1080 пикселей он обеспечивает четкое и детализированное изображение, делая каждую задачу приятной и продуктивной. IPS-матрица с WLED-подсветкой гарантирует насыщенные цвета, широкие углы обзора 178° по горизонтали и вертикали, а также стабильную яркость 300 кд/м?. Благодаря этому изображение остается четким и контрастным (1300:1) даже при взгляде сбоку, что делает монитор отличным выбором для командной работы или просмотра контента в кругу друзей. Технология Adaptive-Sync и частота обновления 120 Гц обеспечивают плавную и бесперебойную картинку без разрывов и подтормаживаний, что особенно важно в динамичных играх и при просмотре видео. Время отклика 4 мс минимизирует шлейфы и размытость, делая движения на экране четкими и отзывчивыми. Монитор поддерживает до 16,7 миллионов цветов, передавая естественные оттенки и глубокие черные тона, а матовая поверхность экрана исключает блики, позволяя комфортно работать даже при ярком освещении. Забота о здоровье пользователя — один из ключевых приоритетов AOC. Модель 24B3QA2 оснащена технологией Flicker-Free, которая устраняет мерцание подсветки, снижая нагрузку на глаза при длительной работе. Фильтр синего света Blue Light Filter дополнительно защищает зрение, уменьшая вредное воздействие коротковолнового излучения. Эти функции делают монитор отличным выбором для офисных сотрудников, студентов и всех, кто проводит за экраном много часов подряд. Универсальность — еще одно преимущество этой модели. Встроенные динамики избавляют от необходимости подключать внешние колонки для повседневных задач, а разнообразие интерфейсов (HDMI 1.4, DisplayPort, VGA и выход на наушники) позволяет легко подключить монитор к ПК, ноутбуку, игровой консоли или мультимедийному устройству. Поддержка крепления VESA 100?100 мм дает возможность установить экран на стену или специализированную стойку, экономя место на столе.


Теги товара: 120 Гц, с hdmi, с колонками
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Отзывы


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