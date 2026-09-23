Описание товара Монитор AOC 23,8" 24B3QA2

Монитор AOC 24" 24B3QA2 — это идеальное сочетание стиля, производительности и комфорта для работы и развлечений. С диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD 1920?1080 пикселей он обеспечивает четкое и детализированное изображение, делая каждую задачу приятной и продуктивной. IPS-матрица с WLED-подсветкой гарантирует насыщенные цвета, широкие углы обзора 178° по горизонтали и вертикали, а также стабильную яркость 300 кд/м?. Благодаря этому изображение остается четким и контрастным (1300:1) даже при взгляде сбоку, что делает монитор отличным выбором для командной работы или просмотра контента в кругу друзей. Технология Adaptive-Sync и частота обновления 120 Гц обеспечивают плавную и бесперебойную картинку без разрывов и подтормаживаний, что особенно важно в динамичных играх и при просмотре видео. Время отклика 4 мс минимизирует шлейфы и размытость, делая движения на экране четкими и отзывчивыми. Монитор поддерживает до 16,7 миллионов цветов, передавая естественные оттенки и глубокие черные тона, а матовая поверхность экрана исключает блики, позволяя комфортно работать даже при ярком освещении. Забота о здоровье пользователя — один из ключевых приоритетов AOC. Модель 24B3QA2 оснащена технологией Flicker-Free, которая устраняет мерцание подсветки, снижая нагрузку на глаза при длительной работе. Фильтр синего света Blue Light Filter дополнительно защищает зрение, уменьшая вредное воздействие коротковолнового излучения. Эти функции делают монитор отличным выбором для офисных сотрудников, студентов и всех, кто проводит за экраном много часов подряд. Универсальность — еще одно преимущество этой модели. Встроенные динамики избавляют от необходимости подключать внешние колонки для повседневных задач, а разнообразие интерфейсов (HDMI 1.4, DisplayPort, VGA и выход на наушники) позволяет легко подключить монитор к ПК, ноутбуку, игровой консоли или мультимедийному устройству. Поддержка крепления VESA 100?100 мм дает возможность установить экран на стену или специализированную стойку, экономя место на столе.