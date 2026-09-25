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Монитор AOC 24,5" 25B36X купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 24,5" 25B36X

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
0.5
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25B36X - фото 1
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25B36X - фото 2
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25B36X - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 170 руб. 
Начислим 131 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738211
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор AOC 24,5" 25B36X
8 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
DisplayPort, HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
16
Габаритные размеры с подставкой
562x198x420 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х42х11
Вес, кг.
6

Описание товара Монитор AOC 24,5" 25B36X

Монитор AOC 24,5" 25B36X оснащён IPS-матрицей с разрешением 1920x1080 и частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает плавное и четкое изображение. Яркость 300 кд/м? и время отклика 0,5 мс MPRT идеально подходят для игр и фильмов. Подключение через HDMI и DisplayPort, а также регулировка наклона делают его удобным для работы и развлечений.



Теги товара: 24", с hdmi

Отзывы о товаре Монитор AOC 24,5" 25B36X




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Характеристики
Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
DisplayPort, HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
16
Габаритные размеры с подставкой
562x198x420 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC 24,5" 25B36X оснащён IPS-матрицей с разрешением 1920x1080 и частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает плавное и четкое изображение. Яркость 300 кд/м? и время отклика 0,5 мс MPRT идеально подходят для игр и фильмов. Подключение через HDMI и DisplayPort, а также регулировка наклона делают его удобным для работы и развлечений.


Теги товара: 24", с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор AOC 24,5" 25B36X - по цене 8170 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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