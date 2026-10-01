Монитор Irbis 24 23.8'' Black (ISM24FIDVESA)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Контрастность
статическая 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб.
В наличии
Код товара: 621928
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 980 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
широкоформатный монитор
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Контрастность
статическая 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
3
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, аудиовход
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Габаритные размеры с подставкой
54.2х43.1х4.5
Размеры в упаковке, см
54х42х41
Вес, кг.
7
Описание товара Монитор Irbis 24 23.8'' Black (ISM24FIDVESA)
ЖК монитор с диагональю 23 дюйма, матрицей TFT IPS, светодиодной (LED) подсветкой, разрешением 1920х1080, соотношением сторон экрана 16:9, максимальной частотой 75 Гц. У монитора качественный плоский экран с яркостью 250 кд/м2, временем отклика 3 мс, контрастностью 1000:1, отбражающий изображение с областью обзора по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°. Для подключения предусмотрены порты: VGA (D-SUB), HDMI, DisplayPort, а с помощью 1 разъемUSB-концентратора вы сможете подсоединить сразу несколько аксессуаров. Стереоколонки (2x3 Вт) обеспечат качественное фоновое звучание.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Теги товара: с hdmi
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
широкоформатный монитор
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Контрастность
статическая 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
3
Развернуть
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, аудиовход
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Габаритные размеры с подставкой
54.2х43.1х4.5
ЖК монитор с диагональю 23 дюйма, матрицей TFT IPS, светодиодной (LED) подсветкой, разрешением 1920х1080, соотношением сторон экрана 16:9, максимальной частотой 75 Гц. У монитора качественный плоский экран с яркостью 250 кд/м2, временем отклика 3 мс, контрастностью 1000:1, отбражающий изображение с областью обзора по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°. Для подключения предусмотрены порты: VGA (D-SUB), HDMI, DisplayPort, а с помощью 1 разъемUSB-концентратора вы сможете подсоединить сразу несколько аксессуаров. Стереоколонки (2x3 Вт) обеспечат качественное фоновое звучание.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Теги товара: с hdmi
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Теги товара: с hdmi
Купить Монитор Irbis 24 23.8'' Black (ISM24FIDVESA) - по цене 7980 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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