Монитор AOC 23,8" 24B36X
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 23,8" 24B36X
Монитор AOC 24B36X черного цвета диагональю 23.8” с разрешением 1920?1080 и частотой обновления кадров 144 Гц подойдет для игр. Его также можно использовать для офисной и удаленной работы, обработки фото и видео. Технология AMD FreeSync устраняет разрывы изображения, которые могут мешать восприятию контента. Матовое покрытие частично рассеивает свет, делает блики и отражения не такими заметными. Это обеспечивает четкость текста и графики даже при работе рядом с яркой лампой или возле окна. Монитор AOC 24B36X поддерживает функции, которые упрощают игровой процесс. On-Screen Display позволяет настраивать яркость, контрастность, цветопередачу под разные жанры игр прямо во время игрового процесса. Виртуальный прицел помогает точно целиться в играх, где этот режим отсутствует. Одноцветная подсветка корпуса делает монитор четко видимым даже в полной темноте. К экрану можно подключать проводные наушники для общения в игре.
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Теги товара: 144 Гц
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Теги товара: 144 Гц
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