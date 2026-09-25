Монитор Hisense 24" 24G3Q
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Характеристики
Описание товара Монитор Hisense 24" 24G3Q
Монитор Hisense 24G3Q серебристого цвета – игровая модель с диагональю экрана 24” и разрешением 1920?1080. Благодаря частоте кадров 240 Гц движения объектов в играх и кино будут передаваться плавно и естественно. Технология AMD FreeSync устраняет разрывы изображения и делает игровой процесс максимально гладким. На матовом покрытии дисплея почти не будут видны блики и зеркальные отражения, даже если вы сидите рядом с яркой лампой или у окна. Это обеспечивает точный контроль над событиями в игре, так как засветы не будут мешать восприятию контента. Монитор Hisense 24G3Q поддерживает игровые функции, которые упрощают игровой процесс. On-Screen Display выводит панель управления поверх изображения, чтобы вы могли быстро менять настройки контрастность и цветов прямо во время игры. Виртуальный прицел показывает постоянную метку в центре экрана. Благодаря ему можно прицеливаться в тех играх, где прицел не предусмотрен. Технология Low Blue Light снижает интенсивность синего свечения. Это снижает раздражение и усталость глаз при длительной работе за монитором. Красная подсветка корпуса создает игровую атмосферу, сглаживает резкий контраст между темнотой в комнате и ярким экраном.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
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