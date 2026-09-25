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Монитор AOC 27" 27B35HM купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 27" 27B35HM

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Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 1
Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 2
Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 3
Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 4
Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 5
Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 6
Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 7
Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 8
Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 9
Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 10
Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 11
Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 12
Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 8
  • Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 9
  • Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 10
  • Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 11
  • Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 12
  • Монитор AOC 27&quot; 27B35HM - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738224
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Характеристики

Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Особенности
нет
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DVI
Да
Выход на наушники
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
20
Габаритные размеры с подставкой
614x452x192 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х44х14
Вес, кг.
5.16

Описание товара Монитор AOC 27" 27B35HM

Монитор AOC 27B35HM Full HD с частотой 100 Гц и временем отклика 1 мс имеет диагональ 27 дюймов. Адаптивная синхронизация устраняет разрывы экрана, безрамочная конструкция улучшает мультимониторные сценарии. Режимы защиты зрения снижают нагрузку на глаза, обеспечивая комфортный игровой процесс.



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" 27B35HM




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Характеристики
Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Особенности
нет
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DVI
Да
Выход на наушники
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
20
Габаритные размеры с подставкой
614x452x192 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC 27B35HM Full HD с частотой 100 Гц и временем отклика 1 мс имеет диагональ 27 дюймов. Адаптивная синхронизация устраняет разрывы экрана, безрамочная конструкция улучшает мультимониторные сценарии. Режимы защиты зрения снижают нагрузку на глаза, обеспечивая комфортный игровой процесс.


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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