Монитор AOC 27" 27B35HM
Оригинальный товар
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738224
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Характеристики
Бренд
Изогнутый экран
нет
Особенности
нет
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DVI
Да
Выход на наушники
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
20
Габаритные размеры с подставкой
614x452x192 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х44х14
Вес, кг.
5.16
Описание товара Монитор AOC 27" 27B35HM
Монитор AOC 27B35HM Full HD с частотой 100 Гц и временем отклика 1 мс имеет диагональ 27 дюймов. Адаптивная синхронизация устраняет разрывы экрана, безрамочная конструкция улучшает мультимониторные сценарии. Режимы защиты зрения снижают нагрузку на глаза, обеспечивая комфортный игровой процесс.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Изогнутый экран
нет
Особенности
нет
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DVI
Да
Выход на наушники
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
20
Габаритные размеры с подставкой
614x452x192 мм
Страна производитель
Китай
Монитор AOC 27B35HM Full HD с частотой 100 Гц и временем отклика 1 мс имеет диагональ 27 дюймов. Адаптивная синхронизация устраняет разрывы экрана, безрамочная конструкция улучшает мультимониторные сценарии. Режимы защиты зрения снижают нагрузку на глаза, обеспечивая комфортный игровой процесс.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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