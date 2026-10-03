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Монитор Lime 23.8" Black (T238A) купить с доставкой в Москве
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Монитор Lime 23.8" Black (T238A)

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Монитор Lime 23.8&quot; Black (T238A) - фото 1
Монитор Lime 23.8&quot; Black (T238A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
144
Время отклика
5
  • Монитор Lime 23.8&quot; Black (T238A) - фото 1
  • Монитор Lime 23.8&quot; Black (T238A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633644
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Характеристики

Бренд
Lime
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
144
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
75x75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х40х18
Вес, кг.
5.1

Описание товара Монитор Lime 23.8" Black (T238A)

Монитор Lime 23,8" – идеальный выбор для геймеров и профессионалов, ценящих качество изображения и комфорт. Оснащённый матрицей IPS, он обеспечивает насыщенные цвета и широкие углы обзора в 178°, что делает изображение чётким под любым углом. Соотношение сторон 16:9 и матовое покрытие экрана предотвращают блики, обеспечивая комфорт даже при длительной работе за монитором. Высокая частота обновления 144 Гц в сочетании с технологией AMD FreeSync позволяет насладиться плавным и динамичным изображением без рывков и задержек, что особенно важно для игровых приложений. Время отклика в 5 мс обеспечивает быструю реакцию дисплея на изменение картинок, что повышает вашу конкурентоспособность в играх. Монитор Lime оснащён встроенными динамиками, обеспечивающими чистое и громкое звучание, а также USB-концентратором для подключения периферийных устройств. Благодаря стандарту крепления VESA 75x75 можно легко монтировать монитор на стену или крепление для экономии рабочего пространства. С весом в 4 кг (с подставкой) устройство остаётся устойчивым и лёгким в установке. Lime 23,8" – это не только стильный и современный дизайн, но и высокопроизводительное решение для развлечений и работы с мультимедиа.



Теги товара: 144 Гц, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Lime 23.8" Black (T238A)




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Характеристики
Бренд
Lime
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
144
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
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Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
75x75
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Lime 23,8" – идеальный выбор для геймеров и профессионалов, ценящих качество изображения и комфорт. Оснащённый матрицей IPS, он обеспечивает насыщенные цвета и широкие углы обзора в 178°, что делает изображение чётким под любым углом. Соотношение сторон 16:9 и матовое покрытие экрана предотвращают блики, обеспечивая комфорт даже при длительной работе за монитором. Высокая частота обновления 144 Гц в сочетании с технологией AMD FreeSync позволяет насладиться плавным и динамичным изображением без рывков и задержек, что особенно важно для игровых приложений. Время отклика в 5 мс обеспечивает быструю реакцию дисплея на изменение картинок, что повышает вашу конкурентоспособность в играх. Монитор Lime оснащён встроенными динамиками, обеспечивающими чистое и громкое звучание, а также USB-концентратором для подключения периферийных устройств. Благодаря стандарту крепления VESA 75x75 можно легко монтировать монитор на стену или крепление для экономии рабочего пространства. С весом в 4 кг (с подставкой) устройство остаётся устойчивым и лёгким в установке. Lime 23,8" – это не только стильный и современный дизайн, но и высокопроизводительное решение для развлечений и работы с мультимедиа.


Теги товара: 144 Гц, с hdmi, с колонками
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Отзывы


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