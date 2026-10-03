Монитор Lime 23.8" Black (T238A)
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Характеристики
Описание товара Монитор Lime 23.8" Black (T238A)
Монитор Lime 23,8" – идеальный выбор для геймеров и профессионалов, ценящих качество изображения и комфорт. Оснащённый матрицей IPS, он обеспечивает насыщенные цвета и широкие углы обзора в 178°, что делает изображение чётким под любым углом. Соотношение сторон 16:9 и матовое покрытие экрана предотвращают блики, обеспечивая комфорт даже при длительной работе за монитором. Высокая частота обновления 144 Гц в сочетании с технологией AMD FreeSync позволяет насладиться плавным и динамичным изображением без рывков и задержек, что особенно важно для игровых приложений. Время отклика в 5 мс обеспечивает быструю реакцию дисплея на изменение картинок, что повышает вашу конкурентоспособность в играх. Монитор Lime оснащён встроенными динамиками, обеспечивающими чистое и громкое звучание, а также USB-концентратором для подключения периферийных устройств. Благодаря стандарту крепления VESA 75x75 можно легко монтировать монитор на стену или крепление для экономии рабочего пространства. С весом в 4 кг (с подставкой) устройство остаётся устойчивым и лёгким в установке. Lime 23,8" – это не только стильный и современный дизайн, но и высокопроизводительное решение для развлечений и работы с мультимедиа.
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Теги товара: 144 Гц, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: 144 Гц, с hdmi, с колонками
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