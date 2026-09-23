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Монитор Samsung 23,8" S24D300GAI купить с доставкой в Москве
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Монитор Samsung 23,8" S24D300GAI

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Монитор Samsung 23,8&quot; S24D300GAI - фото 7
Монитор Samsung 23,8&quot; S24D300GAI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
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  • Монитор Samsung 23,8&quot; S24D300GAI - фото 5
  • Монитор Samsung 23,8&quot; S24D300GAI - фото 6
  • Монитор Samsung 23,8&quot; S24D300GAI - фото 7
  • Монитор Samsung 23,8&quot; S24D300GAI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738289
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
монитор, подставка, блок питания
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
26
Габаритные размеры с подставкой
540.7х428.5х175.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х36х10
Вес, кг.
3.7

Описание товара Монитор Samsung 23,8" S24D300GAI

Монитор Samsung S24D300GAIXCI с диагональю 24" подходит для офиса и дома. Матовое антибликовое покрытие и широкие углы обзора создают комфортные условия для работы с текстом и графикой, где важна чёткость и точная цветопередача.

Отзывы о товаре Монитор Samsung 23,8" S24D300GAI




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
монитор, подставка, блок питания
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
26
Габаритные размеры с подставкой
540.7х428.5х175.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Samsung S24D300GAIXCI с диагональю 24" подходит для офиса и дома. Матовое антибликовое покрытие и широкие углы обзора создают комфортные условия для работы с текстом и графикой, где важна чёткость и точная цветопередача.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Samsung 23,8" S24D300GAI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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