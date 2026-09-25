Монитор AOC 23,8" 24B3HA2
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 23,8" 24B3HA2
Этот монитор оборудован IPS матрицей, что обеспечивает высокую четкость и насыщенность цветов. Благодаря битности матрицы 6 бит вы сможете наслаждаться качественным изображением без искажений. Подсветка матрицы WLED делает картинку яркой и контрастной, что особенно важно при работе с графикой или видео. Широкоформатный монитор с разрешением 1920x1080 (16:9) позволяет наслаждаться киноформатом изображения и удобно работать с несколькими окнами одновременно. Матовая поверхность экрана защитит ваши глаза от бликов и отражений, что особенно важно при длительной работе за компьютером. Монитор AOC 24B3HA2 оснащен креплением на стену по стандарту VESA 100 x 100 мм, что позволяет установить его в удобном для вас месте и освободить рабочее пространство на столе. Версия HDMI 1.4b обеспечивает быструю передачу данных и качественное подключение к источникам видеосигнала.
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Теги товара: 120 Гц, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: 120 Гц, с hdmi, с колонками
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