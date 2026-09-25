Монитор Philips 24,5" 25E2G2200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 770 руб.
В наличии
Код товара: 738191
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7 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
HDMI 2.0, DisplayPort
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
14.4
Габаритные размеры с подставкой
562х419х180 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х41х12
Вес, кг.
3
Описание товара Монитор Philips 24,5" 25E2G2200
Монитор PHILIPS 25E2G2200 с диагональю 24.5" создан для геймеров и тех, кто ценит чёткое и плавное изображение. Его разрешение 1920?1080 даёт детализированную картинку с естественной цветопередачей. Устройство подходит для динамичных игр и работы с графикой благодаря высокой частоте обновления и IPS-матрице.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
HDMI 2.0, DisplayPort
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
14.4
Габаритные размеры с подставкой
562х419х180 мм
Страна производитель
Китай
Монитор PHILIPS 25E2G2200 с диагональю 24.5" создан для геймеров и тех, кто ценит чёткое и плавное изображение. Его разрешение 1920?1080 даёт детализированную картинку с естественной цветопередачей. Устройство подходит для динамичных игр и работы с графикой благодаря высокой частоте обновления и IPS-матрице.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Купить Монитор Philips 24,5" 25E2G2200 - по цене 7770 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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