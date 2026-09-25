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Монитор Acer 24,5'' EK251QP6bi (UM.KE1CD.601) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer 24,5'' EK251QP6bi (UM.KE1CD.601)

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Монитор Acer 24,5&#039;&#039; EK251QP6bi (UM.KE1CD.601) - фото 1
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Монитор Acer 24,5&#039;&#039; EK251QP6bi (UM.KE1CD.601) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; EK251QP6bi (UM.KE1CD.601) - фото 1
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; EK251QP6bi (UM.KE1CD.601) - фото 2
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; EK251QP6bi (UM.KE1CD.601) - фото 3
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; EK251QP6bi (UM.KE1CD.601) - фото 4
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; EK251QP6bi (UM.KE1CD.601) - фото 5
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; EK251QP6bi (UM.KE1CD.601) - фото 6
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; EK251QP6bi (UM.KE1CD.601) - фото 7
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; EK251QP6bi (UM.KE1CD.601) - фото 8
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; EK251QP6bi (UM.KE1CD.601) - фото 9
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; EK251QP6bi (UM.KE1CD.601) - фото 10
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; EK251QP6bi (UM.KE1CD.601) - фото 11
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; EK251QP6bi (UM.KE1CD.601) - фото 12
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; EK251QP6bi (UM.KE1CD.601) - фото 13
  • Монитор Acer 24,5&#039;&#039; EK251QP6bi (UM.KE1CD.601) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 850 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738311
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Acer 24,5'' EK251QP6bi (UM.KE1CD.601)
7 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Нет
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
15
Габаритные размеры с подставкой
556.9х408.5х192 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х41х11
Вес, кг.
10

Описание товара Монитор Acer 24,5'' EK251QP6bi (UM.KE1CD.601)

Представьте себе монитор, который не просто отображает картинку, а полностью погружает вас в происходящее, будь то напряженный игровой поединок, динамичный фильм или кропотливая работа. Монитор Acer 25" EK251QP6bi создан именно для этого. Его 24.5-дюймовая IPS-матрица с матовым покрытием станет вашим надежным проводником в мир невероятно четкой и сочной картинки, лишенной раздражающих бликов и отражений. Это ваш персональный кинотеатр, арена для виртуальных сражений и высокоэффективное рабочее пространство, объединенное в одном стильном устройстве. Благодаря разрешению Full HD 1920x1080 вы получаете идеальную детализацию каждого кадра. Изображение остается кристально чистым и максимально реалистичным. А широкие углы обзора — 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали — гарантируют, что цветопередача и контрастность останутся неизменными, даже если вы смотрите на экран под нестандартным углом. Это особенно важно при совместном просмотре контента или во время командной работы над проектами. Но истинная магия этого монитора раскрывается в движении. Частота обновления 144 Гц — это тот ключевой параметр, который кардинально меняет ощущения от игр и просмотра динамичных сцен. Вы забываете о размытии и шлейфах behind быстро движущихся объектов. Каждый поворот камеры, каждое мгновенное действие передаются с невиданной ранее плавностью и точностью. Эта плавность не только повышает удовольствие, но и дает вам реальное тактическое преимущество в конкурентных multiplayer-играх, позволяя реагировать на события мгновенно. Технология AMD FreeSync завершает идеальную игровую экосистему. Она синхронизирует частоту обновления монитора с частотой кадров вашей видеокарты, полностью устраняя разрывание изображения и неприятные подтормаживания. Вы наслаждаетесь максимально плавным и целостным геймплеем без каких-либо артефактов, что делает игровой процесс по-настоящему комфортным для глаз даже в самые продолжительные сеансы.



Теги товара: 24", 144 Гц, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Acer 24,5'' EK251QP6bi (UM.KE1CD.601)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Нет
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
15
Габаритные размеры с подставкой
556.9х408.5х192 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе монитор, который не просто отображает картинку, а полностью погружает вас в происходящее, будь то напряженный игровой поединок, динамичный фильм или кропотливая работа. Монитор Acer 25" EK251QP6bi создан именно для этого. Его 24.5-дюймовая IPS-матрица с матовым покрытием станет вашим надежным проводником в мир невероятно четкой и сочной картинки, лишенной раздражающих бликов и отражений. Это ваш персональный кинотеатр, арена для виртуальных сражений и высокоэффективное рабочее пространство, объединенное в одном стильном устройстве. Благодаря разрешению Full HD 1920x1080 вы получаете идеальную детализацию каждого кадра. Изображение остается кристально чистым и максимально реалистичным. А широкие углы обзора — 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали — гарантируют, что цветопередача и контрастность останутся неизменными, даже если вы смотрите на экран под нестандартным углом. Это особенно важно при совместном просмотре контента или во время командной работы над проектами. Но истинная магия этого монитора раскрывается в движении. Частота обновления 144 Гц — это тот ключевой параметр, который кардинально меняет ощущения от игр и просмотра динамичных сцен. Вы забываете о размытии и шлейфах behind быстро движущихся объектов. Каждый поворот камеры, каждое мгновенное действие передаются с невиданной ранее плавностью и точностью. Эта плавность не только повышает удовольствие, но и дает вам реальное тактическое преимущество в конкурентных multiplayer-играх, позволяя реагировать на события мгновенно. Технология AMD FreeSync завершает идеальную игровую экосистему. Она синхронизирует частоту обновления монитора с частотой кадров вашей видеокарты, полностью устраняя разрывание изображения и неприятные подтормаживания. Вы наслаждаетесь максимально плавным и целостным геймплеем без каких-либо артефактов, что делает игровой процесс по-настоящему комфортным для глаз даже в самые продолжительные сеансы.


Теги товара: 24", 144 Гц, с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор Acer 24,5'' EK251QP6bi (UM.KE1CD.601) - по цене 7850 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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