Монитор Acer 21,5'' EK221QHbi (UM.WE1CD.H01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб.
В наличии
Код товара: 738281
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 520 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
Монитор, блок питания, документация, кабель HDMI - HDMI
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
493 x 380 x 192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х12
Вес, кг.
3
Описание товара Монитор Acer 21,5'' EK221QHbi (UM.WE1CD.H01)
Монитор Acer с диагональю 21,5 дюйма — компактное решение для рабочего места, которое не займёт много пространства. Матовая поверхность экрана уменьшает выраженность бликов, а VA-матрица, формат 16:9 и разрешение 1920?1080 обеспечивают комфортное отображение контента в привычном широкоформатном виде. Частота обновления 100 Гц и время отклика 5 мс помогают сделать смену кадров более плавной, а технология AMD FreeSync способствует синхронизации изображения. Для подключения предусмотрены разъёмы VGA и HDMI. Монитор поддерживает крепление VESA 100?100, оснащён внешним блоком питания и весит всего 2,8 кг вместе с подставкой — удобно для компактной рабочей зоны.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 160 руб.1790 руб. в СплитМонитор Hisense 23,8" 24N3Q-Pro
-
В наличииЦена 7 200 руб.1800 руб. в СплитМонитор MSI 23,8" PRO MP242L (9S6-3PD5CT-016)
-
В наличииЦена 7 280 руб.1820 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" 24B30HM2
-
В наличииЦена 7 360 руб.1840 руб. в СплитМонитор Acer 23,8'' SB243YG0bi (UM.QS3CD.003)
-
В наличииЦена 7 440 руб.1860 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" 24B30H3/BW, White
-
В наличииЦена 7 440 руб.1860 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" 24B3HA2
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитМонитор Acer 23,8'' EK241YGbi (UM.QE1CD.G01)
-
В наличииЦена 7 770 руб.1943 руб. в СплитМонитор Philips 24,5" 25E2G2200
-
В наличииЦена 7 850 руб.1963 руб. в СплитМонитор Acer 24,5'' EK251QP6bi (UM.KE1CD.601)
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитМонитор Xiaomi 21.5" A22i Black (ELA5230EU)
-
В наличииЦена 8 170 руб.2043 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" 25B36X
-
В наличииЦена 8 500 руб.2125 руб. в СплитМонитор MSI 23,8'' PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050)
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
Монитор, блок питания, документация, кабель HDMI - HDMI
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
493 x 380 x 192
Страна производитель
Китай
Монитор Acer с диагональю 21,5 дюйма — компактное решение для рабочего места, которое не займёт много пространства. Матовая поверхность экрана уменьшает выраженность бликов, а VA-матрица, формат 16:9 и разрешение 1920?1080 обеспечивают комфортное отображение контента в привычном широкоформатном виде. Частота обновления 100 Гц и время отклика 5 мс помогают сделать смену кадров более плавной, а технология AMD FreeSync способствует синхронизации изображения. Для подключения предусмотрены разъёмы VGA и HDMI. Монитор поддерживает крепление VESA 100?100, оснащён внешним блоком питания и весит всего 2,8 кг вместе с подставкой — удобно для компактной рабочей зоны.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Купить Монитор Acer 21,5'' EK221QHbi (UM.WE1CD.H01) - по цене 7520 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Acer 21,5'' EK221QHbi (UM.WE1CD.H01)