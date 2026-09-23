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Монитор Xiaomi 21.5" A22i Black (ELA5230EU) купить с доставкой в Москве
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Монитор Xiaomi 21.5" A22i Black (ELA5230EU)

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Монитор Xiaomi 21.5&quot; A22i Black (ELA5230EU) - фото 2
Монитор Xiaomi 21.5&quot; A22i Black (ELA5230EU) - фото 3
Монитор Xiaomi 21.5&quot; A22i Black (ELA5230EU) - фото 4
Монитор Xiaomi 21.5&quot; A22i Black (ELA5230EU) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
21.45
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 3000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
6
  • Монитор Xiaomi 21.5&quot; A22i Black (ELA5230EU) - фото 1
  • Монитор Xiaomi 21.5&quot; A22i Black (ELA5230EU) - фото 2
  • Монитор Xiaomi 21.5&quot; A22i Black (ELA5230EU) - фото 3
  • Монитор Xiaomi 21.5&quot; A22i Black (ELA5230EU) - фото 4
  • Монитор Xiaomi 21.5&quot; A22i Black (ELA5230EU) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643705
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Xiaomi 21.5" A22i Black (ELA5230EU)
7 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Монитор
Особенности
Low Blue Light
Комплектация
Монитор, документация, адаптер питания, кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
21.45
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 3000:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
6
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х38х10
Вес, кг.
5

Описание товара Монитор Xiaomi 21.5" A22i Black (ELA5230EU)

Xiaomi Monitor A22i - компактный 21,5-дюймовый Full HD-монитор на VA-панели с частотой до 75 Гц, рассчитанный на домашний и офисный сценарии, где важны базовая универсальность и экономия места. Это простой дисплей формата 16:9 для рабочих мест, удалённой работы, обучения и повседневного мультимедиа.

Для кого и под какие задачи

A22i подойдёт для пользователей, которым нужен недорогой монитор для офисных приложений, браузера, онлайн-курсов и просмотра видео в Full HD. Диагональ 21,45-21,5 органично вписывается в небольшие столы и рабочие ниши, поэтому модель удобна для домашних рабочих мест, касс, терминалов и точек обслуживания.

Картинка и параметры дисплея

VA-матрица с разрешением 1920?1080, контрастностью порядка 3000:1 и яркостью около 250 кд/м? обеспечивает глубокий чёрный и достаточную читаемость в типичном офисном освещении. Углы обзора до 178° и покрытие sRGB на уровне около 99% делают картинку визуально ровной для документов, веба и базовой работы с фото без претензий на профессиональную цветокоррекцию.

Картинка и скорость

Поддержка частоты до 75 Гц и адаптивных технологий в этой серии делает прокрутку и анимации заметно более плавными, чем на классических 60 Гц, что снижает утомляемость при долгой работе. Для казуальных игр и стриминга такой режим даёт комфортное восприятие без ориентации на киберспортивный уровень скорости и минимальных задержек.

Подключения и удобство

Монитор оснащён стандартными цифровыми входами (HDMI и, в ряде конфигураций, DisplayPort), что упрощает подключение к современным ПК и ноутбукам без переходников. Лёгкий корпус массой около 2,2 кг и поддержка VESA-крепления позволяют гибко организовать рабочее место - от настольной установки до крепления на кронштейне или моноблок-стойке.

Важные нюансы перед покупкой

A22i - базовая модель без акцента на расширенную эргономику или профессиональную цветопередачу, поэтому регулировки, как правило, ограничиваются наклоном, а точная аппаратная калибровка не является целевым сценарием. Перед покупкой стоит оценить, достаточно ли 21,5 диагонали и Full HD-разрешения для ваших задач, особенно если планируется работать с большими таблицами или многими окнами одновременно.



Теги товара: с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Xiaomi 21.5" A22i Black (ELA5230EU)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Монитор
Особенности
Low Blue Light
Комплектация
Монитор, документация, адаптер питания, кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
21.45
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 3000:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Развернуть
Время отклика
6
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Xiaomi Monitor A22i - компактный 21,5-дюймовый Full HD-монитор на VA-панели с частотой до 75 Гц, рассчитанный на домашний и офисный сценарии, где важны базовая универсальность и экономия места. Это простой дисплей формата 16:9 для рабочих мест, удалённой работы, обучения и повседневного мультимедиа.

Для кого и под какие задачи

A22i подойдёт для пользователей, которым нужен недорогой монитор для офисных приложений, браузера, онлайн-курсов и просмотра видео в Full HD. Диагональ 21,45-21,5 органично вписывается в небольшие столы и рабочие ниши, поэтому модель удобна для домашних рабочих мест, касс, терминалов и точек обслуживания.

Картинка и параметры дисплея

VA-матрица с разрешением 1920?1080, контрастностью порядка 3000:1 и яркостью около 250 кд/м? обеспечивает глубокий чёрный и достаточную читаемость в типичном офисном освещении. Углы обзора до 178° и покрытие sRGB на уровне около 99% делают картинку визуально ровной для документов, веба и базовой работы с фото без претензий на профессиональную цветокоррекцию.

Картинка и скорость

Поддержка частоты до 75 Гц и адаптивных технологий в этой серии делает прокрутку и анимации заметно более плавными, чем на классических 60 Гц, что снижает утомляемость при долгой работе. Для казуальных игр и стриминга такой режим даёт комфортное восприятие без ориентации на киберспортивный уровень скорости и минимальных задержек.

Подключения и удобство

Монитор оснащён стандартными цифровыми входами (HDMI и, в ряде конфигураций, DisplayPort), что упрощает подключение к современным ПК и ноутбукам без переходников. Лёгкий корпус массой около 2,2 кг и поддержка VESA-крепления позволяют гибко организовать рабочее место - от настольной установки до крепления на кронштейне или моноблок-стойке.

Важные нюансы перед покупкой

A22i - базовая модель без акцента на расширенную эргономику или профессиональную цветопередачу, поэтому регулировки, как правило, ограничиваются наклоном, а точная аппаратная калибровка не является целевым сценарием. Перед покупкой стоит оценить, достаточно ли 21,5 диагонали и Full HD-разрешения для ваших задач, особенно если планируется работать с большими таблицами или многими окнами одновременно.



Теги товара: с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Xiaomi 21.5" A22i Black (ELA5230EU) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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