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Монитор Acer 23,8'' EK241YGbi (UM.QE1CD.G01) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer 23,8'' EK241YGbi (UM.QE1CD.G01)

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Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YGbi (UM.QE1CD.G01) - фото 1
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YGbi (UM.QE1CD.G01) - фото 2
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Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YGbi (UM.QE1CD.G01) - фото 4
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YGbi (UM.QE1CD.G01) - фото 5
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YGbi (UM.QE1CD.G01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YGbi (UM.QE1CD.G01) - фото 1
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YGbi (UM.QE1CD.G01) - фото 2
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YGbi (UM.QE1CD.G01) - фото 3
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YGbi (UM.QE1CD.G01) - фото 4
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YGbi (UM.QE1CD.G01) - фото 5
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; EK241YGbi (UM.QE1CD.G01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739173
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Acer 23,8'' EK241YGbi (UM.QE1CD.G01)
7 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
Монитор, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
нет
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
539х424х175 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х42х13
Вес, кг.
4.8

Описание товара Монитор Acer 23,8'' EK241YGbi (UM.QE1CD.G01)

Монитор Acer 24" EK241YGbi - это качественное и стильное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и современный дизайн. Этот монитор идеально подойдет как для работы, так и для развлечений, благодаря своим передовым технологиям и функционалу. Этот монитор имеет диагональ экрана 24 дюйма, что обеспечивает комфортное просмотр содержимого и позволяет наслаждаться яркими и четкими изображениями. Разрешение Full HD (1920x1080) гарантирует отличное качество изображения с высокой детализацией и отличной цветопередачей. Технология AMD FreeSync обеспечивает плавное и беззаикание изображение при быстрой динамике сцен, что делает этот монитор идеальным для игр и просмотра видео. Соотношение сторон 16:9 обеспечивает широкий угол обзора и позволяет наслаждаться красочным контентом с любой точки. Монитор Acer 24" EK241YGbi оснащен технологией Blue Light Shield, которая снижает утомляемость глаз при длительном использовании устройства. Это особенно важно для тех, кто проводит много времени за компьютером. Также данный монитор имеет функцию Flicker-less, которая уменьшает мерцание экрана и снижает напряжение на глазах. Порты HDMI и VGA обеспечивают высокую степень совместимости с различными устройствами, позволяя подключать монитор к компьютеру, ноутбуку, игровой приставке и другим устройствам. Встроенные динамики обеспечивают качественное звучание, что делает просмотр видео и игры более увлекательными.



Теги товара: 120 Гц

Отзывы о товаре Монитор Acer 23,8'' EK241YGbi (UM.QE1CD.G01)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
Монитор, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
нет
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
539х424х175 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Acer 24" EK241YGbi - это качественное и стильное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и современный дизайн. Этот монитор идеально подойдет как для работы, так и для развлечений, благодаря своим передовым технологиям и функционалу. Этот монитор имеет диагональ экрана 24 дюйма, что обеспечивает комфортное просмотр содержимого и позволяет наслаждаться яркими и четкими изображениями. Разрешение Full HD (1920x1080) гарантирует отличное качество изображения с высокой детализацией и отличной цветопередачей. Технология AMD FreeSync обеспечивает плавное и беззаикание изображение при быстрой динамике сцен, что делает этот монитор идеальным для игр и просмотра видео. Соотношение сторон 16:9 обеспечивает широкий угол обзора и позволяет наслаждаться красочным контентом с любой точки. Монитор Acer 24" EK241YGbi оснащен технологией Blue Light Shield, которая снижает утомляемость глаз при длительном использовании устройства. Это особенно важно для тех, кто проводит много времени за компьютером. Также данный монитор имеет функцию Flicker-less, которая уменьшает мерцание экрана и снижает напряжение на глазах. Порты HDMI и VGA обеспечивают высокую степень совместимости с различными устройствами, позволяя подключать монитор к компьютеру, ноутбуку, игровой приставке и другим устройствам. Встроенные динамики обеспечивают качественное звучание, что делает просмотр видео и игры более увлекательными.


Теги товара: 120 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор Acer 23,8'' EK241YGbi (UM.QE1CD.G01) - по цене 7690 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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