Монитор Acer 23,8'' EK241YGbi (UM.QE1CD.G01)
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 23,8'' EK241YGbi (UM.QE1CD.G01)
Монитор Acer 24" EK241YGbi - это качественное и стильное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и современный дизайн. Этот монитор идеально подойдет как для работы, так и для развлечений, благодаря своим передовым технологиям и функционалу. Этот монитор имеет диагональ экрана 24 дюйма, что обеспечивает комфортное просмотр содержимого и позволяет наслаждаться яркими и четкими изображениями. Разрешение Full HD (1920x1080) гарантирует отличное качество изображения с высокой детализацией и отличной цветопередачей. Технология AMD FreeSync обеспечивает плавное и беззаикание изображение при быстрой динамике сцен, что делает этот монитор идеальным для игр и просмотра видео. Соотношение сторон 16:9 обеспечивает широкий угол обзора и позволяет наслаждаться красочным контентом с любой точки. Монитор Acer 24" EK241YGbi оснащен технологией Blue Light Shield, которая снижает утомляемость глаз при длительном использовании устройства. Это особенно важно для тех, кто проводит много времени за компьютером. Также данный монитор имеет функцию Flicker-less, которая уменьшает мерцание экрана и снижает напряжение на глазах. Порты HDMI и VGA обеспечивают высокую степень совместимости с различными устройствами, позволяя подключать монитор к компьютеру, ноутбуку, игровой приставке и другим устройствам. Встроенные динамики обеспечивают качественное звучание, что делает просмотр видео и игры более увлекательными.
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Теги товара: 120 Гц
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 120 Гц
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