Описание товара Монитор AOC 23,8" 24B30HM2

Монитор AOC 24" 24B30HM2 — это стильное и функциональное решение для работы, учебы и развлечений. С диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD 1920x1080 он обеспечивает четкое и детализированное изображение, делая его идеальным выбором для повседневных задач. Благодаря широкоформатному формату 16:9 вы получите комфортный обзор, а матовая поверхность экрана исключает блики и отражения, что особенно важно при длительном использовании. Технология VA-матрицы гарантирует насыщенные цвета, глубокий черный и высокую контрастность 4000:1, что делает изображение ярким и реалистичным. Динамическая контрастность 20 000 000:1 дополнительно улучшает детализацию в темных и светлых сценах, а яркость 250 кд/м? обеспечивает комфортное восприятие даже при ярком освещении. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют сохранять качество картинки при взгляде сбоку, что делает монитор удобным для совместного просмотра. Для плавного и отзывчивого изображения AOC 24B30HM2 оснащен временем отклика 1 мс и частотой обновления 100 Гц. Это особенно ценно для динамичных сцен в играх и фильмах, где важно отсутствие размытия и артефактов. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту обновления монитора с видеокартой, устраняя рывки и задержки, что делает геймплей более плавным и комфортным. Забота о здоровье пользователя — важный аспект этого монитора. Фильтр синего света (Blue Light Filter) снижает вредное воздействие на глаза при длительной работе, а технология Flicker-Free исключает мерцание подсветки, уменьшая усталость глаз. Это делает AOC 24B30HM2 отличным выбором для офиса, домашнего использования и учебы, где важно сохранять концентрацию и комфорт в течение всего дня. Монитор обладает эргономичной подставкой с регулировкой наклона от -5° до +23°, позволяя выбрать оптимальный угол для работы. Возможность крепления на стену с помощью стандарта VESA 100x100 мм дает дополнительную гибкость в размещении, экономя пространство на столе. Лаконичный черный дизайн с минималистичными рамками впишется в любой интерьер, подчеркивая современный стиль. Подключение устройств осуществляется через разъемы VGA (D-Sub) и HDMI 1.4, обеспечивая совместимость с большинством компьютеров, ноутбуков и мультимедийных устройств. Внешний блок питания упрощает конструкцию, делая монитор более компактным и легким — его вес без подставки составляет всего 2,18 кг. Энергоэффективность модели также впечатляет: потребление при работе — всего 20 Вт, а в режиме ожидания — 0,3 Вт, что соответствует современным экологическим стандартам.