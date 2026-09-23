Top.Mail.Ru
Монитор Hisense 23,8" 24N3Q-Pro купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Hisense 23,8" 24N3Q-Pro

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 1
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 2
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 3
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 4
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 5
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 6
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 7
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 8
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 9
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 10
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 11
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 12
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 13
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 14
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 15
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 16
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 17
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 18
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 19
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 20
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 21
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 22
Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
5
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 1
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 2
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 3
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 4
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 5
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 6
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 7
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 8
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 9
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 10
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 11
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 12
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 13
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 14
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 15
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 16
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 17
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 18
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 19
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 20
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 21
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 22
  • Монитор Hisense 23,8&quot; 24N3Q-Pro - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 160 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738263
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Hisense 23,8" 24N3Q-Pro
7 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Adaptive sync
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
встроенный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х47х12
Вес, кг.
4.4

Описание товара Монитор Hisense 23,8" 24N3Q-Pro

Монитор Hisense 24N3Q-PRO в тонком черном корпусе обладает экраном диагональю 24 дюйма. При разрешении 1920x1080 пикс. частота его обновления составляет 144 Гц. В сочетании с технологией динамического обновления Adaptive-Sync и цветовым охватом Adobe RGB 95%, DCI-P3 90%, sRGB 99% модель относится к игровым устройствам. На это указывают и другие характеристики монитора, например, контрастность 1000:1 и время отклика 5 мс. О сохранности зрения пользователя заботятся технологии Flicker Free и Low Blue Light. Они уменьшают интенсивность синих оттенков и мерцание белого. В конструкции монитора предусмотрены динамики совокупной мощностью 4 Вт. Наклон Hisense 24N3Q-PRO регулируется. Также есть возможность расположить его на стене за счет крепления VESA размером 7.5х7.5 см.



Теги товара: 144 Гц, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Hisense 23,8" 24N3Q-Pro




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hisense
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Adaptive sync
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
144
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
встроенный
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Hisense 24N3Q-PRO в тонком черном корпусе обладает экраном диагональю 24 дюйма. При разрешении 1920x1080 пикс. частота его обновления составляет 144 Гц. В сочетании с технологией динамического обновления Adaptive-Sync и цветовым охватом Adobe RGB 95%, DCI-P3 90%, sRGB 99% модель относится к игровым устройствам. На это указывают и другие характеристики монитора, например, контрастность 1000:1 и время отклика 5 мс. О сохранности зрения пользователя заботятся технологии Flicker Free и Low Blue Light. Они уменьшают интенсивность синих оттенков и мерцание белого. В конструкции монитора предусмотрены динамики совокупной мощностью 4 Вт. Наклон Hisense 24N3Q-PRO регулируется. Также есть возможность расположить его на стене за счет крепления VESA размером 7.5х7.5 см.


Теги товара: 144 Гц, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Hisense 23,8" 24N3Q-Pro - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7160 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...