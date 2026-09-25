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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738299
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Монитор, документация, кабель HDMI, винты, адаптер питания
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
6
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
539х433х170 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х40х12
Вес, кг.
4
Описание товара Монитор Xiaomi 23,8'' A24i 2026 EU
**Монитор Xiaomi Monitor A24i 2026 (EU): чёткое изображение и комфорт для работы и развлечений**
Ищете монитор, который обеспечит высокое качество изображения и комфорт при работе за компьютером? Xiaomi Monitor A24i 2026 (EU) — отличный выбор для дома и офиса!
**Почему стоит выбрать этот монитор?**
* **Высокое разрешение и чёткость изображения:** разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей) и диагональ 23,8 дюйма позволяют наслаждаться детализированным изображением.
* **Плавный геймплей и просмотр видео:** частота обновления 144 Гц и поддержка технологии AMD FreeSync обеспечивают плавное изображение без разрывов и задержек.
* **Комфортная работа за компьютером:** матовая поверхность экрана и технология Flicker Free снижают нагрузку на глаза, позволяя работать или играть без усталости.
* **Поддержка HDR:** наслаждайтесь более насыщенными и реалистичными цветами.
Стильный чёрный корпус монитора гармонично впишется в любой интерьер. Xiaomi Monitor A24i 2026 (EU) — это сочетание современного дизайна, передовых технологий и доступной цены. Создайте комфортное рабочее место или обустройте зону для развлечений с монитором Xiaomi!
Монитор, документация, кабель HDMI, винты, адаптер питания
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
6
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
539х433х170 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Монитор Xiaomi Monitor A24i 2026 (EU): чёткое изображение и комфорт для работы и развлечений**
Ищете монитор, который обеспечит высокое качество изображения и комфорт при работе за компьютером? Xiaomi Monitor A24i 2026 (EU) — отличный выбор для дома и офиса!
**Почему стоит выбрать этот монитор?**
* **Высокое разрешение и чёткость изображения:** разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей) и диагональ 23,8 дюйма позволяют наслаждаться детализированным изображением.
* **Плавный геймплей и просмотр видео:** частота обновления 144 Гц и поддержка технологии AMD FreeSync обеспечивают плавное изображение без разрывов и задержек.
* **Комфортная работа за компьютером:** матовая поверхность экрана и технология Flicker Free снижают нагрузку на глаза, позволяя работать или играть без усталости.
* **Поддержка HDR:** наслаждайтесь более насыщенными и реалистичными цветами.
Стильный чёрный корпус монитора гармонично впишется в любой интерьер. Xiaomi Monitor A24i 2026 (EU) — это сочетание современного дизайна, передовых технологий и доступной цены. Создайте комфортное рабочее место или обустройте зону для развлечений с монитором Xiaomi!
Монитор Xiaomi 23,8'' A24i 2026 EU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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