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Монитор LG 23,8" 24G411A-B купить с доставкой в Москве
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Монитор LG 23,8" 24G411A-B

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
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  • Монитор LG 23,8&quot; 24G411A-B - фото 2
  • Монитор LG 23,8&quot; 24G411A-B - фото 3
  • Монитор LG 23,8&quot; 24G411A-B - фото 4
  • Монитор LG 23,8&quot; 24G411A-B - фото 5
  • Монитор LG 23,8&quot; 24G411A-B - фото 6
  • Монитор LG 23,8&quot; 24G411A-B - фото 7
  • Монитор LG 23,8&quot; 24G411A-B - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738129
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор LG 23,8" 24G411A-B
7 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
16
Габаритные размеры с подставкой
539.4х412х220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х38х13
Вес, кг.
4.6

Описание товара Монитор LG 23,8" 24G411A-B

Погрузитесь в мир бескомпромиссного игрового процесса вместе с монитором LG 24G411A-B из серии UltraGear. Эта модель создана для тех, кто ценит скорость, отзывчивость и четкую картину, открывая новые горизонты в динамичных сражениях и насыщенных виртуальных мирах. Основой невероятно плавной картинки служит высокая частота обновления 144 Гц, которая делает любую игру визуально комфортнее. Исчезают размытия и рывки при резких поворотах камеры, а каждое ваше движение становится максимально точным. Эта плавность дополнительно совершенствуется благодаря технологиям переменной частоты обновления. Монитор совместим с решениями AMD FreeSync, Adaptive-Sync и nVidia G-Sync, что обеспечивает синхронизацию между видеокартой и монитором. Результат — полное отсутствие разрывов изображения и задержек, что делает игровой процесс по-настоящему непрерывным и захватывающим. Яркая и сочная картинка формируется на качественной IPS-матрице с диагональю 23,8 дюйма. Разрешение 1920 на 1080 пикселей идеально подходит для комфортного игрового процесса и повседневных задач. Благодаря матовой поверхности экрана вы забудете о бликах и отражениях, что позволяет полностью сосредоточиться на происходящем на экране. Цветовой охват sRGB 99 процентов и поддержка 16,7 миллионов оттенков гарантируют реалистичную и насыщенную цветопередачу. Технология HDR10 расширяет динамический диапазон, добавляя изображению глубины и детализации в тенях и светлых участках. Ваше здоровье и комфорт во время длительных игровых сессий являются приоритетом. В мониторе реализована эффективная система защиты глаз. Технология Flicker-Safe исключает мерцание подсветки, а встроенный фильтр синего света минимизирует его вредное воздействие, помогая снизить усталость глаз. Эргономичная подставка позволяет легко наклонять экран в пределах от минус пяти до плюс двадцати градусов, чтобы найти идеальное положение. Для установки монитора на кронштейн или стену предусмотрены крепления стандарта VESA размером 100 на 100 миллиметров.



Теги товара: 144 Гц

Отзывы о товаре Монитор LG 23,8" 24G411A-B




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
16
Габаритные размеры с подставкой
539.4х412х220 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир бескомпромиссного игрового процесса вместе с монитором LG 24G411A-B из серии UltraGear. Эта модель создана для тех, кто ценит скорость, отзывчивость и четкую картину, открывая новые горизонты в динамичных сражениях и насыщенных виртуальных мирах. Основой невероятно плавной картинки служит высокая частота обновления 144 Гц, которая делает любую игру визуально комфортнее. Исчезают размытия и рывки при резких поворотах камеры, а каждое ваше движение становится максимально точным. Эта плавность дополнительно совершенствуется благодаря технологиям переменной частоты обновления. Монитор совместим с решениями AMD FreeSync, Adaptive-Sync и nVidia G-Sync, что обеспечивает синхронизацию между видеокартой и монитором. Результат — полное отсутствие разрывов изображения и задержек, что делает игровой процесс по-настоящему непрерывным и захватывающим. Яркая и сочная картинка формируется на качественной IPS-матрице с диагональю 23,8 дюйма. Разрешение 1920 на 1080 пикселей идеально подходит для комфортного игрового процесса и повседневных задач. Благодаря матовой поверхности экрана вы забудете о бликах и отражениях, что позволяет полностью сосредоточиться на происходящем на экране. Цветовой охват sRGB 99 процентов и поддержка 16,7 миллионов оттенков гарантируют реалистичную и насыщенную цветопередачу. Технология HDR10 расширяет динамический диапазон, добавляя изображению глубины и детализации в тенях и светлых участках. Ваше здоровье и комфорт во время длительных игровых сессий являются приоритетом. В мониторе реализована эффективная система защиты глаз. Технология Flicker-Safe исключает мерцание подсветки, а встроенный фильтр синего света минимизирует его вредное воздействие, помогая снизить усталость глаз. Эргономичная подставка позволяет легко наклонять экран в пределах от минус пяти до плюс двадцати градусов, чтобы найти идеальное положение. Для установки монитора на кронштейн или стену предусмотрены крепления стандарта VESA размером 100 на 100 миллиметров.


Теги товара: 144 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор LG 23,8" 24G411A-B - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7120 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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