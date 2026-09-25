Описание товара Монитор AOC 23,8" 24B15H3

Погрузитесь в мир ярких красок и плавного изображения с монитором AOC 24B15H3. Эта модель с диагональю 23,8 дюйма создана для тех, кто ценит безупречную цветопередачу и комфорт при длительной работе. Благодаря использованию современной IPS-матрицы с LED-подсветкой, вы получаете широкоформатный экран с разрешением 1920x1080 пикселей, который обеспечивает невероятно широкие углы обзора — 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали. Это значит, что изображение остаётся насыщенным и контрастным даже при взгляде сбоку, что особенно важно для совместной работы или просмотра контента компанией. Частота обновления кадров 120 Гц в сочетании с временем отклика 4 мс гарантирует исключительную плавность динамических сцен. Работа с документами, просмотр видео или игры становятся более комфортными и отзывчивыми. Технология переменной частоты обновления Adaptive-Sync синхронизирует работу монитора с видеокартой, полностью устраняя разрывы и рывки кадра. Вы забудете о неприятных артефактах, наслаждаясь чистым и стабильным изображением. Цветовая точность этой модели поражает воображение. Монитор воспроизводит 16,7 миллионов цветов, а его цветовой охват sRGB достигает 128,5 процентов, что значительно превосходит стандартный диапазон. Охват Adobe RGB составляет 83,5 процента, DCI-P3 — 88 процентов, а NTSC — 111 процентов. Такие показатели делают AOC 24B15H3 идеальным выбором для дизайнеров, фотографов и всех, кому важна достоверная передача оттенков. Яркость в 250 кд/м2 и контрастность 1000:1 обеспечивают глубокий чёрный цвет и чёткие детали даже в светлых помещениях. Забота о здоровье глаз — один из ключевых приоритетов. Матовое покрытие экрана эффективно рассеивает блики, снижая нагрузку на зрение. Встроенные технологии Blue Light Filter и Flicker-free устраняют вредное мерцание и уменьшают интенсивность синего свечения. Вы сможете работать за монитором часами, не испытывая усталости глаз. Для максимального удобства предусмотрен регулируемый наклон экрана в диапазоне от -5 до +20 градусов, что позволяет подобрать оптимальное положение.