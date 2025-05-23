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Монитор Digma 23.8" Progress 24P501F черный (DM24SB01) купить с доставкой в Москве
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Монитор Digma 23.8" Progress 24P501F черный (DM24SB01)

27 Отзывы
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Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 1
Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 2
Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 3
Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 4
Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 5
Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 6
Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 7
Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 8
Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 9
Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 10
Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 11
Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort
  • Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 1
  • Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 2
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  • Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 5
  • Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 6
  • Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 7
  • Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 8
  • Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 9
  • Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 10
  • Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 11
  • Монитор Digma 23.8&quot; Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616560
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка наклона, регулировка высоты
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort
Встроенные динамики
да
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
3.91

Описание товара Монитор Digma 23.8" Progress 24P501F черный (DM24SB01)

Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Digma 23.8" Progress 24P501F черный (DM24SB01)

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
хороший моник за эти деньги, есть динамики
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги норм монитор. Из минусов разве что встроенный звук, он крайне посредственный и через какое-то время, если из колонок ничего не играет, то они начинают свистеть(окружение на это никак не влияет, проблема в самих колонках).
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка раньше срока (3дня). Подключил за 3 минуты через Веговский разъем.Качество сборки, дизайн, картинка отличная.Абсолютно новый, запечатан хорошо. Инструкция на русском языке. Рекомендую. Спасибо продавцу и службе доставки.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Работает как надо, не знаю как кто настраивает, у меня все 100 Гц отрабатывают.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Андрей к.

Достоинства:


Комментарий:
монитор для геймера отличный просто имба жидкокристаллический мне всё понравилось
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ доставили на следующий день. Хорошая, надежная упаковка. Сразу все подключила. Картинка превосходная. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор, не так дорого, брал как вспомогательный монитор, со своей задачей справляется! Битых пикселей нет, 100 Гц заявленные выдает, подключал через шнур DisplayPort!
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги норм моник, динамики такие себе, звук как из банки, если лень надевать наушники, то подойдут
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Моник норм... глаза не напрягаются..
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Гера Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Радует наличие крепления на кронштейн, Проблем в процессе пока не обнаружил
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
монитор хороший, сборка лёгкая, только нет кабеля VGA, его надо покупать отдельно.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Светлана Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел очень быстро. Упакован отлично всё целое Продавец молодец, Советую
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Леонид К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор, не знаю как для игрунов, а мне очень понравился, как по цене, так и по качеству!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Артем Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Яркий и красочный монитор с возможностью поставить на ножку или повесить на кронштейн. Засветов и битых пикселей не нашел.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор, изображение норм, полностью устраивает
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все понравлюсь,замечательный монитор,цвета, качество,функции,супер
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. 100 Гц.3 входа vga, hdmi, dp.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор сыну понравился. После экрана телефона... и сравнения нет!
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все довезли целым,встроенные колонки слабые,покупайте отдельно.Все остальное отлично.2 месяца,полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор за свои деньги, битых пикселей не обнаружено, засветы отсутствуют, качество картинки вполне себе на уровне. Монитор покупался маме, в замен старого, маман очень довольна, так что товар однозначно рекомендую, он стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Есть засветы, поэтому 4 звёзды
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Михаил Иванович

Достоинства:


Комментарий:
После экрана ноута, большой экран просто великолепно. Из относительных минусов слишком низко расположена панель под разъёмы, похтому кабели частично выходят за область монитора. Динамитчистотдля вывода каких то простых звуков не более. Купил 2 монитора. Купил за 8800 считаю вполне неплохо. Рекомендасьён.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Классный монитор за такую цену. 100гц работает. Мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Вот что значит качество - подключил и радуешься, всё работает сразу из коробки. Хороший монитор - рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор.Только не могу разобраться с колонками,которые встроены. не могу настроить звук.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
у этого монитора звук тихий, но видосы можно смотреть
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2024
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за данные мониторы, долго выбирал между другими производителями, как топовыми, так и обычными, остановился на DIGMA, привлек дизайн мониторов, диагональ. Не гонюсь за высокой герцовкой, 100 герц будет вполне достаточно. За компьютером работаю. Работать за ними одно удовольствие. Битых пикселей при проверке не было обнаружено. В общем, берите данные мониторы. Продавцу спасибо.



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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка наклона, регулировка высоты
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
5
Развернуть
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort
Встроенные динамики
да
Описание
Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.


Теги товара: с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
хороший моник за эти деньги, есть динамики
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги норм монитор. Из минусов разве что встроенный звук, он крайне посредственный и через какое-то время, если из колонок ничего не играет, то они начинают свистеть(окружение на это никак не влияет, проблема в самих колонках).
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка раньше срока (3дня). Подключил за 3 минуты через Веговский разъем.Качество сборки, дизайн, картинка отличная.Абсолютно новый, запечатан хорошо. Инструкция на русском языке. Рекомендую. Спасибо продавцу и службе доставки.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Работает как надо, не знаю как кто настраивает, у меня все 100 Гц отрабатывают.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Андрей к.

Достоинства:


Комментарий:
монитор для геймера отличный просто имба жидкокристаллический мне всё понравилось
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ доставили на следующий день. Хорошая, надежная упаковка. Сразу все подключила. Картинка превосходная. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор, не так дорого, брал как вспомогательный монитор, со своей задачей справляется! Битых пикселей нет, 100 Гц заявленные выдает, подключал через шнур DisplayPort!
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги норм моник, динамики такие себе, звук как из банки, если лень надевать наушники, то подойдут
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Моник норм... глаза не напрягаются..
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Гера Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Радует наличие крепления на кронштейн, Проблем в процессе пока не обнаружил
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
монитор хороший, сборка лёгкая, только нет кабеля VGA, его надо покупать отдельно.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Светлана Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел очень быстро. Упакован отлично всё целое Продавец молодец, Советую
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Леонид К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор, не знаю как для игрунов, а мне очень понравился, как по цене, так и по качеству!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Артем Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Яркий и красочный монитор с возможностью поставить на ножку или повесить на кронштейн. Засветов и битых пикселей не нашел.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор, изображение норм, полностью устраивает
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все понравлюсь,замечательный монитор,цвета, качество,функции,супер
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. 100 Гц.3 входа vga, hdmi, dp.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор сыну понравился. После экрана телефона... и сравнения нет!
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все довезли целым,встроенные колонки слабые,покупайте отдельно.Все остальное отлично.2 месяца,полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор за свои деньги, битых пикселей не обнаружено, засветы отсутствуют, качество картинки вполне себе на уровне. Монитор покупался маме, в замен старого, маман очень довольна, так что товар однозначно рекомендую, он стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Есть засветы, поэтому 4 звёзды
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Михаил Иванович

Достоинства:


Комментарий:
После экрана ноута, большой экран просто великолепно. Из относительных минусов слишком низко расположена панель под разъёмы, похтому кабели частично выходят за область монитора. Динамитчистотдля вывода каких то простых звуков не более. Купил 2 монитора. Купил за 8800 считаю вполне неплохо. Рекомендасьён.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Классный монитор за такую цену. 100гц работает. Мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Вот что значит качество - подключил и радуешься, всё работает сразу из коробки. Хороший монитор - рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор.Только не могу разобраться с колонками,которые встроены. не могу настроить звук.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
у этого монитора звук тихий, но видосы можно смотреть
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2024
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за данные мониторы, долго выбирал между другими производителями, как топовыми, так и обычными, остановился на DIGMA, привлек дизайн мониторов, диагональ. Не гонюсь за высокой герцовкой, 100 герц будет вполне достаточно. За компьютером работаю. Работать за ними одно удовольствие. Битых пикселей при проверке не было обнаружено. В общем, берите данные мониторы. Продавцу спасибо.


Монитор Digma 23.8" Progress 24P501F черный (DM24SB01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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