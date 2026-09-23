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Монитор AOC 21,45" 22B30HM2 купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 21,45" 22B30HM2

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Монитор AOC 21,45&quot; 22B30HM2 - фото 2
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Монитор AOC 21,45&quot; 22B30HM2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
21.45
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
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  • Монитор AOC 21,45&quot; 22B30HM2 - фото 3
  • Монитор AOC 21,45&quot; 22B30HM2 - фото 4
  • Монитор AOC 21,45&quot; 22B30HM2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738116
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
монитор, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
21.45
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
13
Габаритные размеры с подставкой
539.7х416.1х202.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х37х12
Вес, кг.
3.82

Описание товара Монитор AOC 21,45" 22B30HM2

Монитор оснащён LED-подсветкой и поддерживает динамическую контрастность 20 000 000:1, что обеспечивает плавные переходы между цветами и отличную детализацию даже в самых тёмных или светлых участках изображения. Время отклика всего 4 мс и частота обновления 100 Гц делают его отличным вариантом не только для работы, но и для динамичных игр и просмотра фильмов. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту обновления монитора с видеокартой, минимизируя разрывы изображения и делая геймплей более плавным. Комфорт для глаз – одно из ключевых преимуществ AOC 22B30HM2. Благодаря технологии Flicker-Free мерцание экрана полностью исключено, а встроенный фильтр синего света Blue Light Filter снижает нагрузку на зрение при длительной работе за монитором. Широкие углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют комфортно смотреть на экран даже сбоку, что делает его удобным для совместного использования. Монитор отличается эргономичным дизайном и лёгкостью – его вес без подставки составляет всего 1,79 кг, а толщина корпуса делает его стильным и современным. Подставка регулируется по наклону от -5° до +23°, что позволяет выбрать оптимальное положение для комфортной работы. Если же вы предпочитаете крепление на стену, монитор поддерживает стандарт VESA 100x100 мм. Для подключения доступны разъёмы VGA (D-Sub) и HDMI 1.4, что обеспечивает совместимость с большинством современных устройств – от ПК и ноутбуков до игровых консолей и медиаплееров. Энергоэффективность модели также на высоте: потребляемая мощность всего 17 Вт, а внешний блок питания делает конструкцию ещё более компактной.



Теги товара: 120 Гц

Отзывы о товаре Монитор AOC 21,45" 22B30HM2




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
монитор, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
21.45
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
13
Габаритные размеры с подставкой
539.7х416.1х202.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор оснащён LED-подсветкой и поддерживает динамическую контрастность 20 000 000:1, что обеспечивает плавные переходы между цветами и отличную детализацию даже в самых тёмных или светлых участках изображения. Время отклика всего 4 мс и частота обновления 100 Гц делают его отличным вариантом не только для работы, но и для динамичных игр и просмотра фильмов. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту обновления монитора с видеокартой, минимизируя разрывы изображения и делая геймплей более плавным. Комфорт для глаз – одно из ключевых преимуществ AOC 22B30HM2. Благодаря технологии Flicker-Free мерцание экрана полностью исключено, а встроенный фильтр синего света Blue Light Filter снижает нагрузку на зрение при длительной работе за монитором. Широкие углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют комфортно смотреть на экран даже сбоку, что делает его удобным для совместного использования. Монитор отличается эргономичным дизайном и лёгкостью – его вес без подставки составляет всего 1,79 кг, а толщина корпуса делает его стильным и современным. Подставка регулируется по наклону от -5° до +23°, что позволяет выбрать оптимальное положение для комфортной работы. Если же вы предпочитаете крепление на стену, монитор поддерживает стандарт VESA 100x100 мм. Для подключения доступны разъёмы VGA (D-Sub) и HDMI 1.4, что обеспечивает совместимость с большинством современных устройств – от ПК и ноутбуков до игровых консолей и медиаплееров. Энергоэффективность модели также на высоте: потребляемая мощность всего 17 Вт, а внешний блок питания делает конструкцию ещё более компактной.


Теги товара: 120 Гц
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Отзывы


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