Описание товара Монитор AOC 21,45" 22B30HM2

Монитор оснащён LED-подсветкой и поддерживает динамическую контрастность 20 000 000:1, что обеспечивает плавные переходы между цветами и отличную детализацию даже в самых тёмных или светлых участках изображения. Время отклика всего 4 мс и частота обновления 100 Гц делают его отличным вариантом не только для работы, но и для динамичных игр и просмотра фильмов. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту обновления монитора с видеокартой, минимизируя разрывы изображения и делая геймплей более плавным. Комфорт для глаз – одно из ключевых преимуществ AOC 22B30HM2. Благодаря технологии Flicker-Free мерцание экрана полностью исключено, а встроенный фильтр синего света Blue Light Filter снижает нагрузку на зрение при длительной работе за монитором. Широкие углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют комфортно смотреть на экран даже сбоку, что делает его удобным для совместного использования. Монитор отличается эргономичным дизайном и лёгкостью – его вес без подставки составляет всего 1,79 кг, а толщина корпуса делает его стильным и современным. Подставка регулируется по наклону от -5° до +23°, что позволяет выбрать оптимальное положение для комфортной работы. Если же вы предпочитаете крепление на стену, монитор поддерживает стандарт VESA 100x100 мм. Для подключения доступны разъёмы VGA (D-Sub) и HDMI 1.4, что обеспечивает совместимость с большинством современных устройств – от ПК и ноутбуков до игровых консолей и медиаплееров. Энергоэффективность модели также на высоте: потребляемая мощность всего 17 Вт, а внешний блок питания делает конструкцию ещё более компактной.