Монитор ACER 21,5'' EK221QHbi (UM.WE1EE.H01)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор ACER 21,5'' EK221QHbi (UM.WE1EE.H01)
Монитор Acer - это идеальное сочетание стиля и функциональности, разработанное для пользователей, которые ценят качество изображения и удобство работы. Оснащенный VA-матрицей, этот монитор обеспечивает великолепные углы обзора в 178° по вертикали, что позволяет досуг за экраном или рабочий процесс с комфортом из любой точки комнаты. С диагональю 21,5 дюйма и соотношением сторон 16:9, монитор предлагает достаточно места для комфортной работы и развлечений. Максимальное разрешение экрана 1920x1080 пикселей гарантирует четкость и детальность изображения, что делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа и текстовых документов. Благодаря частоте обновления 100 Гц и времени отклика 5 мс, переходы между кадрами станут плавными, а размытые движения останутся в прошлом. Это особенно актуально для геймеров и любителей динамичных видеороликов. Матовый экран уменьшает отражения, обеспечивая прекрасную видимость даже при ярком освещении. Яркость в 250 кд/м? способствует ясному изображению, а встроенная технология динамического обновления экрана повысит вашу производительность, уменьшая нагрузку на глаза. Хотя стандарт VESA не указан, монитор легко будет вписаться в любую рабочую зону благодаря своему современному дизайну. Acer, как бренд, продолжает удивлять и удовлетворять потребности пользователей, создавая технику, которая служит верой и правдой долгие годы. Этот монитор - не исключение, предлагая надежность и высокое качество по доступной цене.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
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