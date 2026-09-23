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Монитор ACER 21,5'' EK221QHbi (UM.WE1EE.H01) купить с доставкой в Москве
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Монитор ACER 21,5'' EK221QHbi (UM.WE1EE.H01)

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Монитор ACER 21,5&#039;&#039; EK221QHbi (UM.WE1EE.H01) - фото 1
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Монитор ACER 21,5&#039;&#039; EK221QHbi (UM.WE1EE.H01) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
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  • Монитор ACER 21,5&#039;&#039; EK221QHbi (UM.WE1EE.H01) - фото 2
  • Монитор ACER 21,5&#039;&#039; EK221QHbi (UM.WE1EE.H01) - фото 3
  • Монитор ACER 21,5&#039;&#039; EK221QHbi (UM.WE1EE.H01) - фото 4
  • Монитор ACER 21,5&#039;&#039; EK221QHbi (UM.WE1EE.H01) - фото 5
  • Монитор ACER 21,5&#039;&#039; EK221QHbi (UM.WE1EE.H01) - фото 6
  • Монитор ACER 21,5&#039;&#039; EK221QHbi (UM.WE1EE.H01) - фото 7
  • Монитор ACER 21,5&#039;&#039; EK221QHbi (UM.WE1EE.H01) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
7 420 руб.  10 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 630893
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Особенности
игровой
Комплектация
монитор, документация, кабель HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
5
Разъемы
VGA, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х42х11
Вес, кг.
6

Описание товара Монитор ACER 21,5'' EK221QHbi (UM.WE1EE.H01)

Монитор Acer - это идеальное сочетание стиля и функциональности, разработанное для пользователей, которые ценят качество изображения и удобство работы. Оснащенный VA-матрицей, этот монитор обеспечивает великолепные углы обзора в 178° по вертикали, что позволяет досуг за экраном или рабочий процесс с комфортом из любой точки комнаты. С диагональю 21,5 дюйма и соотношением сторон 16:9, монитор предлагает достаточно места для комфортной работы и развлечений. Максимальное разрешение экрана 1920x1080 пикселей гарантирует четкость и детальность изображения, что делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа и текстовых документов. Благодаря частоте обновления 100 Гц и времени отклика 5 мс, переходы между кадрами станут плавными, а размытые движения останутся в прошлом. Это особенно актуально для геймеров и любителей динамичных видеороликов. Матовый экран уменьшает отражения, обеспечивая прекрасную видимость даже при ярком освещении. Яркость в 250 кд/м? способствует ясному изображению, а встроенная технология динамического обновления экрана повысит вашу производительность, уменьшая нагрузку на глаза. Хотя стандарт VESA не указан, монитор легко будет вписаться в любую рабочую зону благодаря своему современному дизайну. Acer, как бренд, продолжает удивлять и удовлетворять потребности пользователей, создавая технику, которая служит верой и правдой долгие годы. Этот монитор - не исключение, предлагая надежность и высокое качество по доступной цене.



Теги товара: 20-22", с hdmi

Отзывы о товаре Монитор ACER 21,5'' EK221QHbi (UM.WE1EE.H01)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Особенности
игровой
Комплектация
монитор, документация, кабель HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
5
Разъемы
VGA, HDMI
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Acer - это идеальное сочетание стиля и функциональности, разработанное для пользователей, которые ценят качество изображения и удобство работы. Оснащенный VA-матрицей, этот монитор обеспечивает великолепные углы обзора в 178° по вертикали, что позволяет досуг за экраном или рабочий процесс с комфортом из любой точки комнаты. С диагональю 21,5 дюйма и соотношением сторон 16:9, монитор предлагает достаточно места для комфортной работы и развлечений. Максимальное разрешение экрана 1920x1080 пикселей гарантирует четкость и детальность изображения, что делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа и текстовых документов. Благодаря частоте обновления 100 Гц и времени отклика 5 мс, переходы между кадрами станут плавными, а размытые движения останутся в прошлом. Это особенно актуально для геймеров и любителей динамичных видеороликов. Матовый экран уменьшает отражения, обеспечивая прекрасную видимость даже при ярком освещении. Яркость в 250 кд/м? способствует ясному изображению, а встроенная технология динамического обновления экрана повысит вашу производительность, уменьшая нагрузку на глаза. Хотя стандарт VESA не указан, монитор легко будет вписаться в любую рабочую зону благодаря своему современному дизайну. Acer, как бренд, продолжает удивлять и удовлетворять потребности пользователей, создавая технику, которая служит верой и правдой долгие годы. Этот монитор - не исключение, предлагая надежность и высокое качество по доступной цене.


Теги товара: 20-22", с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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