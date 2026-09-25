Монитор AOC 23,8" 24B30H3/BW, White
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 23,8" 24B30H3/BW, White
Представьте себе идеальное сочетание стиля, производительности и комфорта для вашего рабочего пространства или домашнего офиса. Монитор AOC 24B30H3/BW — это не просто дисплей, а тщательно продуманный инструмент, созданный для тех, кто ценит эргономику, четкое изображение и современный дизайн. Его элегантный белый корпус станет изящным акцентом на вашем столе, гармонично вписываясь в любую обстановку и демонстрируя ваш безупречный вкус. Этот монитор готов стать вашим надежным партнером в решении повседневных задач, погружении в развлечения и продуктивной работе. Ощутите невероятную глубину и реалистичность картинки благодаря высококачественной IPS-матрице с диагональю 23.8 дюйма. Технология IPS гарантирует превосходную цветопередачу и невероятно широкие углы обзора — до 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали. Это означает, что вы будете видеть идеально точное и контрастное изображение без малейших искажений цветов или затемнений, даже если смотрите на экран под острым углом. Разрешение Full HD 1920x1080 обеспечивает исключительную детализацию, делая каждую картинку кристально четкой, а текст — идеально читаемым. Ваше зрение заслуживает самой надежной защиты. Монитор оснащен современными технологиями заботы о глазах. Функция Flicker-Free устраняет раздражающее мерцание подсветки, а эффективный фильтр синего света Blue Light Filter минимизирует вредное воздействие коротковолнового спектра, значительно снижая нагрузку на зрение при длительной работе за компьютером. Вы сможете сосредоточиться на проектах, чтении или просмотре контента часами, не беспокоясь об усталости глаз. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, устраняя отвлекающие отражения и обеспечивая максимальный комфорт. Сверхбыстрое время отклика 1 мс (MPRT) делает монитор отличным выбором не только для работы, но и для динамичных игр и просмотра видео. Быстрая смена кадров происходит без размытия и шлейфов, что гарантирует плавность и резкость даже в самых скоростных сценах. А высокая частота обновления 120 Гц дарит необычайную smooth-плавность движений, делая взаимодействие с контентом невероятно комфортным и приятным для восприятия.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
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