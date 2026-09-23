Монитор Acer 23,8'' V247YGbmipx (UM.QV7CD.G09)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 23,8'' V247YGbmipx (UM.QV7CD.G09)
Монитор Acer 24" V247YGbmipx — это идеальное сочетание производительности, качества изображения и удобства для работы, игр и мультимедиа. С диагональю 23.8 дюйма и разрешением Full HD 1920x1080 он обеспечивает четкую и детализированную картинку, которая идеально подходит для любых задач. Благодаря IPS-матрице с глубиной цвета 6 бит + FRC и широким углам обзора 178°/178° вы получаете реалистичные цвета и стабильное изображение даже при взгляде сбоку. Монитор оснащен матовым экраном, который исключает блики и отражения, делая работу за компьютером комфортной даже при ярком освещении. Яркость 250 кд/м? и контрастность 1000:1 гарантируют насыщенное и четкое изображение, а динамическая контрастность 100 000 000:1 позволяет добиться глубоких черных и ярких светлых оттенков. Время отклика 4 мс и частота обновления 120 Гц делают этот монитор отличным выбором для динамичных игр и просмотра видео без размытия и артефактов. Технология AMD FreeSync синхронизирует частоту обновления монитора с видеокартой, устраняя разрывы изображения и обеспечивая плавный геймплей. Это особенно важно для геймеров, которые ценят отзывчивость и стабильность картинки. Кроме того, монитор поддерживает фильтр синего света (Blue Light Filter) и технологию Flicker-free, которые снижают нагрузку на глаза при длительной работе за экраном. Модель оснащена встроенными динамиками, что избавляет от необходимости подключать внешние колонки для простых задач. Удобная регулировка наклона от -5° до +20° позволяет настроить экран под индивидуальные предпочтения, а крепление VESA 100x100 мм дает возможность установить монитор на стену или специальный кронштейн для экономии места на столе. Монитор предлагает широкий выбор интерфейсов: VGA (D-Sub), HDMI 1.4, DisplayPort и выход на наушники, обеспечивая гибкость подключения к различным устройствам. Компактный дизайн в черном цвете и минималистичная подставка делают его стильным дополнением любого рабочего пространства. Вес без подставки составляет всего 3.35 кг, а высота — 322.6 мм, что позволяет легко транспортировать и устанавливать монитор в любом месте.
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Теги товара: 120 Гц, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: 120 Гц, с hdmi, с колонками
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