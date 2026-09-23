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Монитор MSI 23,8" PRO MP243W E14 (9S6-3PD1CT-037) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 23,8" PRO MP243W E14 (9S6-3PD1CT-037)

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Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP243W E14 (9S6-3PD1CT-037) - фото 1
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP243W E14 (9S6-3PD1CT-037) - фото 2
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP243W E14 (9S6-3PD1CT-037) - фото 3
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP243W E14 (9S6-3PD1CT-037) - фото 4
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP243W E14 (9S6-3PD1CT-037) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP243W E14 (9S6-3PD1CT-037) - фото 1
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP243W E14 (9S6-3PD1CT-037) - фото 2
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP243W E14 (9S6-3PD1CT-037) - фото 3
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP243W E14 (9S6-3PD1CT-037) - фото 4
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP243W E14 (9S6-3PD1CT-037) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738152
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
монитор, документация, кабель HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
33
Габаритные размеры с подставкой
540.13х408.72х188.20 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х11
Вес, кг.
4.8

Описание товара Монитор MSI 23,8" PRO MP243W E14 (9S6-3PD1CT-037)

Откройте для себя новые горизонты комфорта и производительности с монитором MSI Professional MP243W E14. Эта модель с диагональю 23,8 дюйма создана для тех, кто ценит чёткую картинку, плавность в динамичных сценах и стильный минимализм в оформлении рабочего места. Белый корпус гармонично впишется в любой интерьер, от современного офиса до домашней игровой станции. Основа этого монитора — быстрая IPS-матрица с битностью 6 бит и технологией FRC, что в сумме обеспечивает натуральную передачу 16,7 миллионов оттенков. Разрешение 1920x1080 пикселей в классическом соотношении 16:9 гарантирует идеальную чёткость как для рабочих задач, так и для просмотра контента. Цветовой охват sRSGB достигает впечатляющих 121 процента, при этом покрытие Adobe RGB составляет 87 процентов, а полезного пространства DCI-P3 вы получите 91 процент. Это значит, что цвета на экране сочные, насыщенные и максимально приближенные к реальности — необходимый набор для работы с графикой или фото. Ключевое преимущество новинки — частота обновления 144 Гц. Высокая частота кадров избавляет изображение от шлейфов и рывков, делая каждый момент плавным и предсказуемым. Время отклика в 4 миллисекунды практически полностью устраняет задержки, что позволит вам чувствовать уверенность в самых напряжённых игровых сценах и продуктивно работать с быстро движущимися элементами. А поддержка технологии переменной частоты обновления Adaptive-Sync дополнительно синхронизирует работу монитора с графическим адаптером, устраняя разрывы и подёргивания кадра для стабильной картинки. Яркость дисплея достигает 300 кд/м2, а статическая контрастность составляет выдающееся значение 1500:1. Благодаря этому даже в хорошо освещенной комнате чёрный цвет остаётся глубоким и насыщенным, а белый — ярким и чистым. Динамическая контрастность в 100 000 000:1 усиливает эффект погружения в тёмных сценах игр и фильмов. Модель также поддерживает технологию HDR, выводя детализацию и цветопередачу в поддерживаемом контенте на совершенно новый уровень. Огромные углы обзора: в 178 по горизонтали и по вертикали позволяют видеть цвета без искажений, находясь под любым углом. Вы можете удобно расположиться вместе с коллегами у одного экрана и каждый участник увидит ту же яркую картинку. Матовая поверхность экрана надёжно гасит блики от ламп или окон, не заставляя вас прищуриваться. Дополнительным преимуществом являются встроенные технологии защиты зрения: Flicker-Free исключает мерцание подсветки, а интегрированный фильтр синего света снижает нагрузку на глаза при длительной работе — реальный помощник для удалённой работы или многодневных турниров. Внутренняя акустика представлена встроенными динамиками, которые покроют базовые потребности в звуке без громоздких колонок. Для проводного подключения предусмотрены все современные интерфейсы: видеовход HDMI версии 1.4b, разъём DisplayPort, а также выход на наушники. Однако возможности модели выходят далеко за пределы разъёмов. Функция MSI Power Link позволяет управлять питанием монитора совместно с подключённым через USB-кабель ноутбуком через один разъём, что избавляет от лишних проводов на столе и экономит розетку. Программное обеспечение MSI Display Kit на русском языке предлагает обширный набор инструментов — калибровка, макетчики окон с фирменной магией, тюнинг конкретных приложений.



Теги товара: 144 Гц, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор MSI 23,8" PRO MP243W E14 (9S6-3PD1CT-037)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
монитор, документация, кабель HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
33
Габаритные размеры с подставкой
540.13х408.72х188.20 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новые горизонты комфорта и производительности с монитором MSI Professional MP243W E14. Эта модель с диагональю 23,8 дюйма создана для тех, кто ценит чёткую картинку, плавность в динамичных сценах и стильный минимализм в оформлении рабочего места. Белый корпус гармонично впишется в любой интерьер, от современного офиса до домашней игровой станции. Основа этого монитора — быстрая IPS-матрица с битностью 6 бит и технологией FRC, что в сумме обеспечивает натуральную передачу 16,7 миллионов оттенков. Разрешение 1920x1080 пикселей в классическом соотношении 16:9 гарантирует идеальную чёткость как для рабочих задач, так и для просмотра контента. Цветовой охват sRSGB достигает впечатляющих 121 процента, при этом покрытие Adobe RGB составляет 87 процентов, а полезного пространства DCI-P3 вы получите 91 процент. Это значит, что цвета на экране сочные, насыщенные и максимально приближенные к реальности — необходимый набор для работы с графикой или фото. Ключевое преимущество новинки — частота обновления 144 Гц. Высокая частота кадров избавляет изображение от шлейфов и рывков, делая каждый момент плавным и предсказуемым. Время отклика в 4 миллисекунды практически полностью устраняет задержки, что позволит вам чувствовать уверенность в самых напряжённых игровых сценах и продуктивно работать с быстро движущимися элементами. А поддержка технологии переменной частоты обновления Adaptive-Sync дополнительно синхронизирует работу монитора с графическим адаптером, устраняя разрывы и подёргивания кадра для стабильной картинки. Яркость дисплея достигает 300 кд/м2, а статическая контрастность составляет выдающееся значение 1500:1. Благодаря этому даже в хорошо освещенной комнате чёрный цвет остаётся глубоким и насыщенным, а белый — ярким и чистым. Динамическая контрастность в 100 000 000:1 усиливает эффект погружения в тёмных сценах игр и фильмов. Модель также поддерживает технологию HDR, выводя детализацию и цветопередачу в поддерживаемом контенте на совершенно новый уровень. Огромные углы обзора: в 178 по горизонтали и по вертикали позволяют видеть цвета без искажений, находясь под любым углом. Вы можете удобно расположиться вместе с коллегами у одного экрана и каждый участник увидит ту же яркую картинку. Матовая поверхность экрана надёжно гасит блики от ламп или окон, не заставляя вас прищуриваться. Дополнительным преимуществом являются встроенные технологии защиты зрения: Flicker-Free исключает мерцание подсветки, а интегрированный фильтр синего света снижает нагрузку на глаза при длительной работе — реальный помощник для удалённой работы или многодневных турниров. Внутренняя акустика представлена встроенными динамиками, которые покроют базовые потребности в звуке без громоздких колонок. Для проводного подключения предусмотрены все современные интерфейсы: видеовход HDMI версии 1.4b, разъём DisplayPort, а также выход на наушники. Однако возможности модели выходят далеко за пределы разъёмов. Функция MSI Power Link позволяет управлять питанием монитора совместно с подключённым через USB-кабель ноутбуком через один разъём, что избавляет от лишних проводов на столе и экономит розетку. Программное обеспечение MSI Display Kit на русском языке предлагает обширный набор инструментов — калибровка, макетчики окон с фирменной магией, тюнинг конкретных приложений.


Теги товара: 144 Гц, с hdmi, с колонками
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Отзывы


Монитор MSI 23,8" PRO MP243W E14 (9S6-3PD1CT-037) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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