Монитор LCD AOC 27" Q27B30S3
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Характеристики
Описание товара Монитор LCD AOC 27" Q27B30S3
**Монитор AOC Q27B30S3 Black: высокое качество изображения и комфорт работы** Ищете монитор, который обеспечит чёткое изображение и комфорт при работе? AOC Q27B30S3 Black — отличный выбор для дома и офиса! **Почему стоит выбрать этот монитор?** * **Высокое разрешение QHD (2560 x 1440 пикселей)**: наслаждайтесь детализированным и чётким изображением. * **IPS-матрица**: широкие углы обзора и точная цветопередача. * **Частота обновления 120 Гц**: плавное отображение динамичного контента. * **Поддержка HDR**: более насыщенные и реалистичные цвета. * **Технология Flicker-free**: снижение утомляемости глаз при длительной работе. * **Матовая поверхность экрана**: минимизация бликов и отражений. **Технические характеристики:** * диагональ: 27 дюймов; * соотношение сторон: 16:9; * яркость: 300 кд/м?; * время отклика: 4 мс; * интерфейсы: HDMI 2.0 (1 порт), DisplayPort 1.4 (1 порт); * возможность крепления на стену (VESA 100x100). AOC Q27B30S3 Black — это надёжный монитор, который станет вашим верным помощником в работе и развлечениях.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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