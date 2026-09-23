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Монитор Philips 27" 27E2N1100L купить с доставкой в Москве
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Монитор Philips 27" 27E2N1100L

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Монитор Philips 27&quot; 27E2N1100L - фото 2
Монитор Philips 27&quot; 27E2N1100L - фото 3
Монитор Philips 27&quot; 27E2N1100L - фото 4
Монитор Philips 27&quot; 27E2N1100L - фото 5
Монитор Philips 27&quot; 27E2N1100L - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Philips 27&quot; 27E2N1100L - фото 1
  • Монитор Philips 27&quot; 27E2N1100L - фото 2
  • Монитор Philips 27&quot; 27E2N1100L - фото 3
  • Монитор Philips 27&quot; 27E2N1100L - фото 4
  • Монитор Philips 27&quot; 27E2N1100L - фото 5
  • Монитор Philips 27&quot; 27E2N1100L - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738202
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI 1.4, VGA (D-Sub)
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
17.6
Габаритные размеры с подставкой
614x457x200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х42х13
Вес, кг.
5.2

Описание товара Монитор Philips 27" 27E2N1100L

Монитор Philips 27E2N1100L оснащён функциями, позволяющими работать с абсолютной точностью. Благодаря разрешению Full HD, частоте обновления 100 Гц и времени отклика MPRT 1 мс, этот монитор обеспечивает детализированное изображение с высочайшей чёткостью. В светодиодном дисплее используется передовая технология вертикального выравнивания, обеспечивающая сверхвысокий коэффициент статической контрастности для невероятно ярких и насыщенных изображений.



Теги товара: 27", большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 27E2N1100L




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI 1.4, VGA (D-Sub)
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
17.6
Габаритные размеры с подставкой
614x457x200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Philips 27E2N1100L оснащён функциями, позволяющими работать с абсолютной точностью. Благодаря разрешению Full HD, частоте обновления 100 Гц и времени отклика MPRT 1 мс, этот монитор обеспечивает детализированное изображение с высочайшей чёткостью. В светодиодном дисплее используется передовая технология вертикального выравнивания, обеспечивающая сверхвысокий коэффициент статической контрастности для невероятно ярких и насыщенных изображений.


Теги товара: 27", большие, с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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