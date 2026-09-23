Монитор Philips 27" 27E2N1100L
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738202
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI 1.4, VGA (D-Sub)
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
17.6
Габаритные размеры с подставкой
614x457x200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х42х13
Вес, кг.
5.2
Описание товара Монитор Philips 27" 27E2N1100L
Монитор Philips 27E2N1100L оснащён функциями, позволяющими работать с абсолютной точностью. Благодаря разрешению Full HD, частоте обновления 100 Гц и времени отклика MPRT 1 мс, этот монитор обеспечивает детализированное изображение с высочайшей чёткостью. В светодиодном дисплее используется передовая технология вертикального выравнивания, обеспечивающая сверхвысокий коэффициент статической контрастности для невероятно ярких и насыщенных изображений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитМонитор Philips 24,5" 25E2G2200
-
В наличииЦена 7 770 руб.1943 руб. в СплитМонитор Acer 24,5'' EK251QP6bi (UM.KE1CD.601)
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитМонитор Xiaomi 21.5" A22i Black (ELA5230EU)
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" 25B36X
-
В наличииЦена 8 410 руб.2103 руб. в СплитМонитор MSI 23,8'' PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050)
-
В наличииЦена 8 650 руб.2163 руб. в СплитМонитор AOC 27" 27B36X
-
В наличииЦена 8 650 руб.2163 руб. в СплитМонитор MSI 27" PRO MP272L (9S6-3PD6CT-008)
-
В наличииЦена 8 810 руб.2203 руб. в СплитМонитор Acer 27'' V277Gbi (UM.HV7CD.G01)
-
В наличииЦена 8 980 руб.2245 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27E2G2200
-
В наличииЦена 8 980 руб.2245 руб. в СплитМонитор Acer 23,8'' SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002)
-
В наличииЦена 9 380 руб.2345 руб. в СплитМонитор Acer 23,8'' CB242YE3bmirzx (UM.QB2CD.301)
-
В наличииЦена 9 500 руб.2375 руб. в СплитМонитор Xiaomi 27" A27i 2026 RU
Бренд
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI 1.4, VGA (D-Sub)
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
17.6
Габаритные размеры с подставкой
614x457x200 мм
Страна производитель
Китай
Монитор Philips 27E2N1100L оснащён функциями, позволяющими работать с абсолютной точностью. Благодаря разрешению Full HD, частоте обновления 100 Гц и времени отклика MPRT 1 мс, этот монитор обеспечивает детализированное изображение с высочайшей чёткостью. В светодиодном дисплее используется передовая технология вертикального выравнивания, обеспечивающая сверхвысокий коэффициент статической контрастности для невероятно ярких и насыщенных изображений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Монитор Philips 27" 27E2N1100L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 27E2N1100L