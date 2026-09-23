Top.Mail.Ru
Монитор Philips 23,8" 24B2N2200 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Philips 23,8" 24B2N2200

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 1
Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 2
Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 3
Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 4
Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 5
Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 6
Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 7
Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 8
Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 9
Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 10
Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 11
Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
4
  • Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 1
  • Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 2
  • Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 3
  • Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 4
  • Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 5
  • Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 6
  • Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 7
  • Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 8
  • Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 9
  • Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 10
  • Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 11
  • Монитор Philips 23,8&quot; 24B2N2200 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738190
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
монитор, аксессуары, кабель питания, документация, упаковка
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
выход на наушники, D-SUB (VGA), Display Port
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
11.42
Габаритные размеры с подставкой
542x425x181 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х42х12
Вес, кг.
5

Описание товара Монитор Philips 23,8" 24B2N2200

Монитор 23.8" с разрешением 1920?1080 создаёт чёткое и детализированное изображение. IPS-матрица сохраняет цветопередачу при углах обзора до 178° по горизонтали и вертикали. Частота обновления 120 Гц уменьшает размытость движущихся объектов, делая картинку плавнее.



Теги товара: 120 Гц

Отзывы о товаре Монитор Philips 23,8" 24B2N2200




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
монитор, аксессуары, кабель питания, документация, упаковка
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
выход на наушники, D-SUB (VGA), Display Port
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
11.42
Габаритные размеры с подставкой
542x425x181 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор 23.8" с разрешением 1920?1080 создаёт чёткое и детализированное изображение. IPS-матрица сохраняет цветопередачу при углах обзора до 178° по горизонтали и вертикали. Частота обновления 120 Гц уменьшает размытость движущихся объектов, делая картинку плавнее.


Теги товара: 120 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Philips 23,8" 24B2N2200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...