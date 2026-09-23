Монитор Philips 23,8" 24B2N2200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738190
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
монитор, аксессуары, кабель питания, документация, упаковка
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
выход на наушники, D-SUB (VGA), Display Port
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
11.42
Габаритные размеры с подставкой
542x425x181 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х42х12
Вес, кг.
5
Описание товара Монитор Philips 23,8" 24B2N2200
Монитор 23.8" с разрешением 1920?1080 создаёт чёткое и детализированное изображение. IPS-матрица сохраняет цветопередачу при углах обзора до 178° по горизонтали и вертикали. Частота обновления 120 Гц уменьшает размытость движущихся объектов, делая картинку плавнее.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 120 Гц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 160 руб.1790 руб. в СплитМонитор Hisense 23,8" 24N3Q-Pro
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" 24B30HM2
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитМонитор Acer 23,8'' SB243YG0bi (UM.QS3CD.003)
-
В наличииЦена 7 370 руб.1843 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" 24B30H3/BW, White
-
В наличииЦена 7 370 руб.1843 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" 24B3HA2
-
В наличииЦена 7 420 руб. 10 010 руб.1855 руб. в СплитМонитор ACER 21,5'' EK221QHbi (UM.WE1EE.H01)
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитМонитор Acer 21,5'' EK221QHbi (UM.WE1CD.H01)
-
В наличииЦена 7 610 руб.1903 руб. в СплитМонитор Acer 23,8'' EK241YGbi (UM.QE1CD.G01)
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитМонитор Philips 24,5" 25E2G2200
-
В наличииЦена 7 770 руб.1943 руб. в СплитМонитор Acer 24,5'' EK251QP6bi (UM.KE1CD.601)
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитМонитор Xiaomi 21.5" A22i Black (ELA5230EU)
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" 25B36X
Бренд
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
монитор, аксессуары, кабель питания, документация, упаковка
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
выход на наушники, D-SUB (VGA), Display Port
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
11.42
Габаритные размеры с подставкой
542x425x181 мм
Страна производитель
Китай
Монитор 23.8" с разрешением 1920?1080 создаёт чёткое и детализированное изображение. IPS-матрица сохраняет цветопередачу при углах обзора до 178° по горизонтали и вертикали. Частота обновления 120 Гц уменьшает размытость движущихся объектов, делая картинку плавнее.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 120 Гц
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 120 Гц
Монитор Philips 23,8" 24B2N2200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Philips 23,8" 24B2N2200