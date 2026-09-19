Монитор PHILIPS 21.5'' 222V8LA (00/01) Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор PHILIPS 21.5'' 222V8LA (00/01) Black
Прекрасным решением для продуктивной работы или просмотра видео станет монитор PHILIPS 222V8LA (00/01). Экран диагональю 21,5 дюйма оснащен матрицей VA и разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет получать максимально реалистичное, яркое и детализированное изображение. Частота обновления в 75 Гц и период отклика в 4 мс исключают подвисание кадра во время динамичных сцен. Надежный монитор PHILIPS 222V8LA (00/01) оборудован мощной акустической системой для созестьния насыщенного звучания. Наличие станестьртных разъемов HDMI, Display Port и D-SUB облегчает взаимодействие с дополнительным оборудованием. Устройство выполнено в прочном и стильном корпусе, а также облаестьет эргономичной подставкой с возможностью регулирования угла наклона при эксплуатации.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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