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Монитор Philips 27" 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00) купить с доставкой в Москве
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Монитор Philips 27" 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00)

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Монитор Philips 27&quot; 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00) - фото 1
Монитор Philips 27&quot; 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00) - фото 2
Монитор Philips 27&quot; 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00) - фото 3
Монитор Philips 27&quot; 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00) - фото 4
Монитор Philips 27&quot; 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00) - фото 5
Монитор Philips 27&quot; 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00) - фото 6
Монитор Philips 27&quot; 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
Разъемы
HDMIx2, DisplayPort
  • Монитор Philips 27&quot; 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00) - фото 1
  • Монитор Philips 27&quot; 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00) - фото 2
  • Монитор Philips 27&quot; 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00) - фото 3
  • Монитор Philips 27&quot; 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00) - фото 4
  • Монитор Philips 27&quot; 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00) - фото 5
  • Монитор Philips 27&quot; 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00) - фото 6
  • Монитор Philips 27&quot; 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 485483
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов, регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
Разъемы
HDMIx2, DisplayPort
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Размеры в упаковке, см
73х47х20
Вес, кг.
10

Описание товара Монитор Philips 27" 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00)

Этот монитор Philips поддерживает подачу питания 90 Вт и удобную док-станцию для ноутбука. Просматривайте изображения UHD, заряжайте ноутбук и подключайте кабель Ethernet — все это с помощью лишь одного кабеля USB-C. Сертификаты TUV означают снижение нагрузки на глаза.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00)




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов, регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
Разъемы
HDMIx2, DisplayPort
USB-концентратор
да
Развернуть
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Описание
Этот монитор Philips поддерживает подачу питания 90 Вт и удобную док-станцию для ноутбука. Просматривайте изображения UHD, заряжайте ноутбук и подключайте кабель Ethernet — все это с помощью лишь одного кабеля USB-C. Сертификаты TUV означают снижение нагрузки на глаза.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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