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Монитор Samsung 25" Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) купить с доставкой в Москве
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Монитор Samsung 25" Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI)

7 Отзывы
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Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 1
Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 2
Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 3
Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 4
Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 5
Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 6
Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 7
Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 8
Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 9
Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 10
Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 11
Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 12
Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 13
Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 14
Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 15
Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 16
Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 17
Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 18
Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
25
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1:1000
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 1
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 2
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 3
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 4
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 5
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 6
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 7
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 8
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 9
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 10
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 11
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 12
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 13
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 14
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 15
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 16
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 17
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 18
  • Монитор Samsung 25&quot; Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616681
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
25
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1:1000
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, AMD FreeSync Premium
Разъемы
2xHDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
29
Габаритные размеры с подставкой
558.5x552.9x244.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х44х11
Вес, кг.
7.8

Описание товара Монитор Samsung 25" Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI)

Игровой монитор Samsung Odyssey G4 S25BG400EI с экраном 25” и FullHD-разрешением обладает поддержкой HDR10 и углом обзора 178°. Дисплей гарантирует четкую передачу цвета и улучшенную глубину оттенков. Это создает ощущение реальности происходящего, позволяет сполна наслаждаться любимыми играми и фильмами. Samsung Odyssey G4 S25BG400EI обладает откликом пикселя 1 мс и частотой обновления 240 Гц, благодаря чему динамичные сцены сохраняют плавность, исчезает размытость в движении. Технология AMD FreeSync Premium синхронизирует работу монитора с графическим процессором, устраняет дрожание и торможение в играх. Модель оснащена эргономичной подставкой с простой настройкой наклона, высоты и поворота.



Теги товара: 240 Гц, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Samsung 25" Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI)

Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный монитор, попался без битых пикселей, возможно конкретно мне повезло, но все же!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Останина О.

Достоинства:


Комментарий:
отличный монитор,яркие цвета,пришло всё целое и хорошо упаковано,всем довольны
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Егор А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный Моник за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо монитор, качество супер
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Валерия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Классный монитор , надеюсь дальше будет радовать
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор за свои деньги. Ребенок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Михаил Х.

Достоинства:


Комментарий:
В целом за свой прайс - отлично



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
25
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1:1000
Частота обновления, Гц
240
Развернуть
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, AMD FreeSync Premium
Разъемы
2xHDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
29
Габаритные размеры с подставкой
558.5x552.9x244.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой монитор Samsung Odyssey G4 S25BG400EI с экраном 25” и FullHD-разрешением обладает поддержкой HDR10 и углом обзора 178°. Дисплей гарантирует четкую передачу цвета и улучшенную глубину оттенков. Это создает ощущение реальности происходящего, позволяет сполна наслаждаться любимыми играми и фильмами. Samsung Odyssey G4 S25BG400EI обладает откликом пикселя 1 мс и частотой обновления 240 Гц, благодаря чему динамичные сцены сохраняют плавность, исчезает размытость в движении. Технология AMD FreeSync Premium синхронизирует работу монитора с графическим процессором, устраняет дрожание и торможение в играх. Модель оснащена эргономичной подставкой с простой настройкой наклона, высоты и поворота.


Теги товара: 240 Гц, с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный монитор, попался без битых пикселей, возможно конкретно мне повезло, но все же!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Останина О.

Достоинства:


Комментарий:
отличный монитор,яркие цвета,пришло всё целое и хорошо упаковано,всем довольны
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Егор А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный Моник за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо монитор, качество супер
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Валерия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Классный монитор , надеюсь дальше будет радовать
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор за свои деньги. Ребенок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Михаил Х.

Достоинства:


Комментарий:
В целом за свой прайс - отлично


Монитор Samsung 25" Odyssey G4 S25BG400EI черный (LS25BG400EIXCI) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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