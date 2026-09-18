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Монитор Asus 49" ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) купить с доставкой в Москве
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Монитор Asus 49" ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170)

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Монитор Asus 49&quot; ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото 1
Монитор Asus 49&quot; ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото 2
Монитор Asus 49&quot; ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото 3
Монитор Asus 49&quot; ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото 4
Монитор Asus 49&quot; ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото 5
Монитор Asus 49&quot; ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото 6
Монитор Asus 49&quot; ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото 7
Монитор Asus 49&quot; ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото 8
Монитор Asus 49&quot; ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор Asus 49&quot; ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото 1
  • Монитор Asus 49&quot; ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото 2
  • Монитор Asus 49&quot; ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото 3
  • Монитор Asus 49&quot; ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото 4
  • Монитор Asus 49&quot; ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото 5
  • Монитор Asus 49&quot; ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото 6
  • Монитор Asus 49&quot; ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото 7
  • Монитор Asus 49&quot; ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото 8
  • Монитор Asus 49&quot; ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285969
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, м
1.3х0.48х0.37
Вес, кг.
21

Описание товара Монитор Asus 49" ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170)

49 Монитор Asus ROG STRIX XG49VQ – это сверхширокий изогнутый на 1800R экран, который, в основном, предназначается для компьютерных игр. Широкая диагональ в 49 дюймов и разрешение 3840x1080 передают яркое, качественно и насыщенное изображение. Не последнюю роль в качестве кадра играет матрица, которая изготавливается по технологии VA и обладает яркой LED-подсветкой. Стороны соотносятся 32:9. В комплекте поставляется поворотная подставка, которую можно регулировать по высоте, а также изменять угол наклона. Блок питания располагается снаружи. При работе он потребляет до 47 Вт мощности. 49 Монитор Asus ROG STRIX XG49VQ оснащен функцией картинки в картинке, при которой возможен показ одновременно двух окон с изображением – одно охватывает весь экран, а второе – только восьмую часть. Для проводных подключений есть интерфейсы HDMI 2x, DisplayPort, а также 2 порта USB. Для подключения наушников также есть специальный вход. Экран оснащен матовым покрытием, которое предотвращает появление отражений и бликов, что позволяет полностью сконцентрироваться на процессе игры.

Отзывы о товаре Монитор Asus 49" ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Описание
49 Монитор Asus ROG STRIX XG49VQ – это сверхширокий изогнутый на 1800R экран, который, в основном, предназначается для компьютерных игр. Широкая диагональ в 49 дюймов и разрешение 3840x1080 передают яркое, качественно и насыщенное изображение. Не последнюю роль в качестве кадра играет матрица, которая изготавливается по технологии VA и обладает яркой LED-подсветкой. Стороны соотносятся 32:9. В комплекте поставляется поворотная подставка, которую можно регулировать по высоте, а также изменять угол наклона. Блок питания располагается снаружи. При работе он потребляет до 47 Вт мощности. 49 Монитор Asus ROG STRIX XG49VQ оснащен функцией картинки в картинке, при которой возможен показ одновременно двух окон с изображением – одно охватывает весь экран, а второе – только восьмую часть. Для проводных подключений есть интерфейсы HDMI 2x, DisplayPort, а также 2 порта USB. Для подключения наушников также есть специальный вход. Экран оснащен матовым покрытием, которое предотвращает появление отражений и бликов, что позволяет полностью сконцентрироваться на процессе игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 49" ROG Strix XG49VQ Black (90LM04H0-B01170) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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