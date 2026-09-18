Монитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1)
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1)
Монитор AOC с диагональю экрана 23,8 дюйма - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество изображения и функциональность. Оснащенный IPS матрицей, этот монитор обеспечивает насыщенные цвета и широкие углы обзора, что делает его подходящим как для работы, так и для развлечений. Благодаря антибликовому покрытию экрана, вы сможете комфортно работать при любом уровне освещенности, не напрягая глаза. Максимальное разрешение 1920x1080 пикселей и соотношение сторон 16:9 делают этот монитор идеальным для просмотра фильмов и серфинга в интернете. Благодаря частоте обновления 60 Гц и времени отклика в 5 мс, монитор обеспечивает плавное отображение динамичных сцен, что особенно важно для геймеров и любителей активного отдыха. Монитор оснащен встроенными динамиками, обеспечивающими качественный звук без необходимости подключения внешней акустики. Для более интимного погружения в мир аудио предусмотрен выход на наушники. Благодаря наличию USB-концентратора, подключение дополнительных устройств становится еще проще. Подключение к компьютеру и другим устройствам осуществляется через разъем HDMI, обеспечивая удобство и универсальность использования. Компактный и прочный дизайн монитора способствует его легкой интеграции в любое рабочее пространство, а благодаря стандарту крепления VESA 100x100, его можно легко и быстро установить на стену или подставку. Вес монитора вместе с подставкой составляет 4,6 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежность. Монитор AOC – это сочетание стиля, технологии и удобства, созданное для пользователей, стремящихся к лучшему.
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Теги товара: с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
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