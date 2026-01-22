Описание товара Монитор Xiaomi 27" A27i Black (ELA5345EU)

Xiaomi Monitor A27i - 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением Full HD и частотой обновления до 100 Гц, ориентированный на универсальную работу и домашнее использование с повышенной плавностью изображения. Это плоский 16:9-дисплей с акцентом на сочетание комфортной диагонали, расширенной частоты и аккуратной цветопередачи для повседневных задач.

Для кого и под какие задачи

A27i подойдёт для пользователей, которым нужен один универсальный монитор для офисной работы, учёбы, лёгкого монтажа, казуального гейминга и просмотра фильмов. Диагональ 27″ в сочетании с 1080p удобна для тех, кто предпочитает крупные элементы интерфейса без масштабирования и часто работает на расстоянии около 60-70 см от экрана.

Картинка и параметры дисплея

IPS-матрица с разрешением 1920?1080, яркостью порядка 250 кд/м2 и типовой контрастностью 1000:1 обеспечивает предсказуемую цветопередачу и широкие углы обзора 178°. Цветовой охват около 99% sRGB и 16,7 млн оттенков позволяют комфортно работать с веб-дизайном, контентом для соцсетей и презентациями, ориентированными на стандартные дисплеи.

Картинка и скорость

Поддержка частоты до 100 Гц и типового отклика около 6 мс (GtG) делает движения на экране заметно более плавными, чем на стандартных 60 Гц, что чувствуется при прокрутке, в браузере и интерфейсах приложений. Для игр это даёт более отзывчивую картинку в сравнении с офисными мониторами, хотя модель всё же остаётся универсальной, а не специализированной киберспортивной.

Подключения и удобство

Xiaomi Monitor A27i обычно оснащается HDMI и DisplayPort, что позволяет без проблем подключать его к современным видеокартам, ноутбукам и мини-ПК. Поддержка VESA-крепления 75?75 мм и небольшой вес около 3,6 кг дают гибкость в размещении - от настольной стойки до кронштейна с регулировкой по высоте и вылету.

Важные нюансы перед покупкой

Full HD на 27″ даёт относительно невысокую плотность пикселей, поэтому картинка выглядит более крупной и менее детализированной, чем у QHD/4K-моделей, что понравится не всем при близкой посадке. Для игр на 100 Гц важно, чтобы видеокарта стабильно удерживала нужный FPS в целевых проектах, иначе преимущество повышенной частоты будет заметно лишь в интерфейсах и лёгких сценах.