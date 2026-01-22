Монитор Xiaomi 27" A27i Black (ELA5345EU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Xiaomi 27" A27i Black (ELA5345EU)
Xiaomi Monitor A27i - 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением Full HD и частотой обновления до 100 Гц, ориентированный на универсальную работу и домашнее использование с повышенной плавностью изображения. Это плоский 16:9-дисплей с акцентом на сочетание комфортной диагонали, расширенной частоты и аккуратной цветопередачи для повседневных задач.
Для кого и под какие задачи
A27i подойдёт для пользователей, которым нужен один универсальный монитор для офисной работы, учёбы, лёгкого монтажа, казуального гейминга и просмотра фильмов. Диагональ 27″ в сочетании с 1080p удобна для тех, кто предпочитает крупные элементы интерфейса без масштабирования и часто работает на расстоянии около 60-70 см от экрана.
Картинка и параметры дисплея
IPS-матрица с разрешением 1920?1080, яркостью порядка 250 кд/м2 и типовой контрастностью 1000:1 обеспечивает предсказуемую цветопередачу и широкие углы обзора 178°. Цветовой охват около 99% sRGB и 16,7 млн оттенков позволяют комфортно работать с веб-дизайном, контентом для соцсетей и презентациями, ориентированными на стандартные дисплеи.
Картинка и скорость
Поддержка частоты до 100 Гц и типового отклика около 6 мс (GtG) делает движения на экране заметно более плавными, чем на стандартных 60 Гц, что чувствуется при прокрутке, в браузере и интерфейсах приложений. Для игр это даёт более отзывчивую картинку в сравнении с офисными мониторами, хотя модель всё же остаётся универсальной, а не специализированной киберспортивной.
Подключения и удобство
Xiaomi Monitor A27i обычно оснащается HDMI и DisplayPort, что позволяет без проблем подключать его к современным видеокартам, ноутбукам и мини-ПК. Поддержка VESA-крепления 75?75 мм и небольшой вес около 3,6 кг дают гибкость в размещении - от настольной стойки до кронштейна с регулировкой по высоте и вылету.
Важные нюансы перед покупкой
Full HD на 27″ даёт относительно невысокую плотность пикселей, поэтому картинка выглядит более крупной и менее детализированной, чем у QHD/4K-моделей, что понравится не всем при близкой посадке. Для игр на 100 Гц важно, чтобы видеокарта стабильно удерживала нужный FPS в целевых проектах, иначе преимущество повышенной частоты будет заметно лишь в интерфейсах и лёгких сценах.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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Xiaomi Monitor A27i - 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением Full HD и частотой обновления до 100 Гц, ориентированный на универсальную работу и домашнее использование с повышенной плавностью изображения. Это плоский 16:9-дисплей с акцентом на сочетание комфортной диагонали, расширенной частоты и аккуратной цветопередачи для повседневных задач.
Для кого и под какие задачи
A27i подойдёт для пользователей, которым нужен один универсальный монитор для офисной работы, учёбы, лёгкого монтажа, казуального гейминга и просмотра фильмов. Диагональ 27″ в сочетании с 1080p удобна для тех, кто предпочитает крупные элементы интерфейса без масштабирования и часто работает на расстоянии около 60-70 см от экрана.
Картинка и параметры дисплея
IPS-матрица с разрешением 1920?1080, яркостью порядка 250 кд/м2 и типовой контрастностью 1000:1 обеспечивает предсказуемую цветопередачу и широкие углы обзора 178°. Цветовой охват около 99% sRGB и 16,7 млн оттенков позволяют комфортно работать с веб-дизайном, контентом для соцсетей и презентациями, ориентированными на стандартные дисплеи.
Картинка и скорость
Поддержка частоты до 100 Гц и типового отклика около 6 мс (GtG) делает движения на экране заметно более плавными, чем на стандартных 60 Гц, что чувствуется при прокрутке, в браузере и интерфейсах приложений. Для игр это даёт более отзывчивую картинку в сравнении с офисными мониторами, хотя модель всё же остаётся универсальной, а не специализированной киберспортивной.
Подключения и удобство
Xiaomi Monitor A27i обычно оснащается HDMI и DisplayPort, что позволяет без проблем подключать его к современным видеокартам, ноутбукам и мини-ПК. Поддержка VESA-крепления 75?75 мм и небольшой вес около 3,6 кг дают гибкость в размещении - от настольной стойки до кронштейна с регулировкой по высоте и вылету.
Важные нюансы перед покупкой
Full HD на 27″ даёт относительно невысокую плотность пикселей, поэтому картинка выглядит более крупной и менее детализированной, чем у QHD/4K-моделей, что понравится не всем при близкой посадке. Для игр на 100 Гц важно, чтобы видеокарта стабильно удерживала нужный FPS в целевых проектах, иначе преимущество повышенной частоты будет заметно лишь в интерфейсах и лёгких сценах.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, целым, все работает отлично, без битых пикселей и за
Достоинства:
Комментарий:
Крутой монитор,очень понравился, лучший в сегменте, цена=качества
Достоинства:
Комментарий:
отличный монитор.пришёл быстро . битых пикселей нет
Достоинства:
Комментарий:
подключил все работает,пришло в идеальном состоянии за свой бюджет отличный монитор
Достоинства:
Комментарий:
165 герц экран, отличный размер по диагонали , внешний блок питания, металлическая подставка
Достоинства:
Комментарий:
Заказ от 15 января в Казань, доставлено 19го. Всё отлично укомплектовано, всё работает. Прост в сборке, есть возможность настройки режимов. За что один балл пришлось снять - из-за описания товара, которое вводит в заблуждение: написано, что максимальное разрешение 2К, но на самом деле - Full HD, но это выяснилось, к сожалению, после покупки.
Отзывы о товаре Монитор Xiaomi 27" A27i Black (ELA5345EU)
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, целым, все работает отлично, без битых пикселей и за
Достоинства:
Комментарий:
Крутой монитор,очень понравился, лучший в сегменте, цена=качества
Достоинства:
Комментарий:
отличный монитор.пришёл быстро . битых пикселей нет
Достоинства:
Комментарий:
подключил все работает,пришло в идеальном состоянии за свой бюджет отличный монитор
Достоинства:
Комментарий:
165 герц экран, отличный размер по диагонали , внешний блок питания, металлическая подставка
Достоинства:
Комментарий:
Заказ от 15 января в Казань, доставлено 19го. Всё отлично укомплектовано, всё работает. Прост в сборке, есть возможность настройки режимов. За что один балл пришлось снять - из-за описания товара, которое вводит в заблуждение: написано, что максимальное разрешение 2К, но на самом деле - Full HD, но это выяснилось, к сожалению, после покупки.