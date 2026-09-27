Монитор AOC 27" Pro Q27P3CV черный
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 27" Pro Q27P3CV черный
Монитор AOC с диагональю 27 дюймов предлагает превосходное качество изображения и функциональность, идеально подходящую как для работы, так и для развлечений. Оснащенный IPS-матрицей и максимальным разрешением 2560x1440, этот монитор обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора. Антибликовое покрытие позволяет комфортно работать даже при ярком освещении. Частота обновления 75 Гц и время отклика 4 мс делают его отличным выбором для геймеров и профессионалов, которым важна плавность изображения. Встроенные динамики избавят вас от необходимости использования внешней аудиосистемы, а наличие выхода на наушники дает возможность подключать аудиоустройства для более личного прослушивания. Монитор оснащен USB-концентратором, который упрощает подключение периферийных устройств, а также разъемами HDMI и DisplayPort для подключения к разнообразным источникам сигнала. Регулировка по высоте обеспечивает максимальный комфорт в использовании и позволяет настроить экран таким образом, чтобы минимизировать нагрузку на шею и спину в течение длительных рабочих часов. Сочетая современные технологии и стильный дизайн, монитор AOC станет отличным дополнением к вашему рабочему или домашнему пространству.
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Теги товара: 27", большие, с колонками
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Теги товара: 27", большие, с колонками
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