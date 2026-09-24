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Монитор Samsung 34" LS34C650VAIXCI черный купить с доставкой в Москве
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Монитор Samsung 34" LS34C650VAIXCI черный

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Монитор Samsung 34&quot; LS34C650VAIXCI черный - фото 1
Монитор Samsung 34&quot; LS34C650VAIXCI черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор Samsung 34&quot; LS34C650VAIXCI черный - фото 1
  • Монитор Samsung 34&quot; LS34C650VAIXCI черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 370 руб. 
Начислим 598 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650716
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Samsung 34" LS34C650VAIXCI черный
37 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
89х46х20
Вес, кг.
10.8

Описание товара Монитор Samsung 34" LS34C650VAIXCI черный

Играйте работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.

Отзывы о товаре Монитор Samsung 34" LS34C650VAIXCI черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Описание
Играйте работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Samsung 34" LS34C650VAIXCI черный - данный товар вы можете купить по цене 37370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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