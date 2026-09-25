Описание товара Монитор Philips 26,5" 27M2N6501L

Мир изображений на грани фантастики и реальности открывает монитор Philips 27M2N6501L с диагональю 26,5 дюйма. В основе этого устройства лежит передовая технология QD-OLED, где квантовые точки усиливают чистоту и насыщенность каждого оттенка. Десятибитная матрица способна воспроизводить более миллиарда цветов, что в сочетании с рекордным цветовым охватом Adobe RGB в 98 процентов, DCI-P3 в 99 процентов и впечатляющим показателем sRGB в 147,5 процента превращает каждый пиксель в произведение искусства. Изображение получается настолько объёмным и реалистичным, что вы ощущаете себя внутри виртуальной вселенной. Разрешение 2560x1440 с соотношением сторон 16:9 обеспечивает безупречную чёткость без излишнего напряжения глаз, что особенно ценно для длительных рабочих сессий или захватывающих игровых баталий. Частота обновления в 240 Герц гарантирует абсолютную плавность смены кадров, а феноменальный отклик за 0,03 миллисекунды исключает любые шлейфы или размытие за быстро движущимися объектами. Поддержка технологий переменной частоты AMD FreeSync Premium и nVidia G-Sync синхронизирует работу монитора с видеокартой, навсегда избавляя вас от разрывов изображения и микро зависаний. Режим HDR с версией HDR10 реализует пиковую яркость до 400 кандел на квадратный метр в ярких сценах, сохраняя при этом стандартный уровень в 200 кандел. Статическая контрастность на уровне полутора миллионов к одному позволяет чёрному цвету быть по-настоящему глубоким и бесконечным, а окружающим оттенкам — сочными и живыми. Углы обзора по обеим осям достигают 178 градусов, поэтому картинка не теряет цвета и контраста при взгляде с любой точки комнаты. Серебристый корпус с белыми элементами выглядит современно и стильно, при этом поверхность экрана выполнена матовой — она эффективно рассеивает блики от источников света, позволяя работать или играть рядом с окном. Инженеры Philips позаботились о здоровье ваших глаз: встроенный фильтр синего света и технология мерцания подсветки снимают нагрузку даже после многих часов использования. Регулировка высоты в пределах 13 сантиметров, возможность поворота на 90 градусов для портретного режима и широкий диапазон наклона от минус пяти до плюс двадцати градусов позволяют выставить эргономику без компромиссов. При необходимости вы всегда можете освободить стол, закрепив монитор на стену через стандарт 100 на 100 миллиметров. Встроенный игровой ассистент помогает быстро настроить параметры под конкретный жанр, режим чтения делает текст максимально комфортным, а замок Kensington защитит устройство от несанкционированного перемещения. Набор разъёмов щедр и продуман: два порта HDMI новейшей версии 2.1 принимают изображение с высокой частотой от новейших консолей или видеокарт, а интерфейс DisplayPort завершает картину. Для периферии предусмотрен USB-хаб, а вход для наушников спрятан сбоку. Внешний блок питания заменён на встроенный — экономится место и упрощается прокладка кабелей. При активной работе монитор потребляет чуть более 61 ватта, а в ожидании — лишь 0,5 ватта. Вес устройства без подставки чуть превышает четыре килограмма, высота же составляет 355 миллиметров.