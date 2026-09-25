Монитор LG 26,5" 27GX704A-B
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор LG 26,5" 27GX704A-B
Погрузитесь в мир абсолютной визуальной точности и невероятной скорости с монитором LG UltraGear 27GX704A-B. Эта модель, оснащенная передовой OLED-матрицей, переопределяет стандарты игрового и мультимедийного восприятия, предлагая качество изображения, которое превосходит привычные ожидания. Сердцем этого устройства является 26,5-дюймовая OLED-матрица с разрешением 2560x1440. Благодаря технологии самоизлучающих пикселей, каждый из которых может быть индивидуально отключен, монитор обеспечивает бесконечную контрастность, достигающую впечатляющего значения 1 500 000:1. Темные сцены становятся по-настоящему глубокими, без засветов, а яркие детали сияют с невероятной чистотой. Поддержка стандарта HDR10 и пиковая яркость 1300 кд/м? раскрывают всю палитру оттенков, делая каждый кадр невероятно живым и объемным. Для самого требовательного геймера ключевым преимуществом станет сочетание времени отклика 0,3 мс и частоты обновления 240 Гц. Это полностью устраняет размытие в движении и эффект шлейфа, обеспечивая идеально плавную и четкую картинку даже в самых динамичных сценах. Технологии переменной частоты обновления, включая совместимость с NVIDIA G-Sync и поддержку AMD FreeSync Premium Pro, гарантируют полную синхронизацию между монитором и видеокартой, исключая разрывы кадров и проявления неравномерной частоты смены кадров. Цветовое пространство DCI-P3 охватывается на 98,5%, а 10-битная матрица способна отобразить более миллиарда оттенков. Это позволяет оценить всю творческую задумку художников в играх и кино. Широкие углы обновления 178 градусов по вертикали и горизонтали сохраняют цветопередачу и контраст без искажений даже при взгляде со стороны.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 240 Гц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 43 910 руб.10978 руб. в СплитМонитор Acer 26,5" CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01)
-
В наличииЦена 44 530 руб.11133 руб. в СплитМонитор Samsung 34" S34C650UAI
-
В наличииЦена 44 720 руб.11180 руб. в СплитМонитор Philips 26,5" 27M2N6501L
-
В наличииЦена 44 720 руб.11180 руб. в СплитМонитор Acer 26,5" CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01)
-
В наличииЦена 46 740 руб.11685 руб. в СплитМонитор Acer Predator 26,5'' X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103)
-
В наличииЦена 46 740 руб.11685 руб. в СплитМонитор MSI 27" MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030)
-
В наличииЦена 49 580 руб.12395 руб. в СплитМонитор AOC 26,5" AG276QZD2
-
В наличииЦена 50 390 руб.12598 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029)
-
В наличииЦена 51 760 руб.12940 руб. в СплитМонитор Dell 31.5" P3223DE (P3223DE)
-
В наличииЦена 53 230 руб.13308 руб. в СплитМонитор Acer 34'' CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D0...
-
В наличииЦена 55 660 руб.13915 руб. в СплитМонитор Dell 31,5" P3225DE
-
В наличииЦена 56 870 руб.14218 руб. в СплитМонитор AOC 24,1" AG246FK6
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 240 Гц
Отзывы о товаре Монитор LG 26,5" 27GX704A-B