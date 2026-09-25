Top.Mail.Ru
Монитор Acer 26,5" CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Acer 26,5" CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Acer 26,5&quot; CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - фото 1
Монитор Acer 26,5&quot; CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - фото 2
Монитор Acer 26,5&quot; CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - фото 3
Монитор Acer 26,5&quot; CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - фото 4
Монитор Acer 26,5&quot; CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - фото 5
Монитор Acer 26,5&quot; CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - фото 6
Монитор Acer 26,5&quot; CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - фото 7
Монитор Acer 26,5&quot; CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - фото 8
Монитор Acer 26,5&quot; CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
глянцевая
Тип матрицы
Led
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000 :1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
  • Монитор Acer 26,5&quot; CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - фото 1
  • Монитор Acer 26,5&quot; CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - фото 2
  • Монитор Acer 26,5&quot; CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - фото 3
  • Монитор Acer 26,5&quot; CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - фото 4
  • Монитор Acer 26,5&quot; CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - фото 5
  • Монитор Acer 26,5&quot; CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - фото 6
  • Монитор Acer 26,5&quot; CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - фото 7
  • Монитор Acer 26,5&quot; CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - фото 8
  • Монитор Acer 26,5&quot; CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 910 руб. 
Начислим 703 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738315
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Acer 26,5" CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01)
43 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
глянцевая
Тип матрицы
Led
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000 :1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
2 x HDMI, 2 x DisplayPort, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
54
Габаритные размеры с подставкой
611.1х553х196 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х44х17
Вес, кг.
9.5

Описание товара Монитор Acer 26,5" CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01)

Погрузитесь в мир невероятной глубины и реалистичности изображения с монитором Acer 27 дюймов модели CE270UXwmiipprx. Это устройство создано для тех, кто ценит бескомпромиссное качество картинки и требует от техники максимальной производительности. В основе данного монитора лежит передовая матрица QD-OLED, которая объединяет лучшие технологии квантовых точек и органических светодиодов. Благодаря этому вы получаете абсолютно чистый черный цвет, бесконечную контрастность и невероятно насыщенную, естественную цветопередачу, недоступную обычным жидкокристаллическим экранам. Диагональ в 26,5 дюйма и разрешение 2560 на 1440 пикселей (формат 16:9) обеспечивают идеальную плотность пикселей для работы и развлечений. Каждая деталь в играх, фильмах или графических редакторах проработана с кристальной четкостью. Широкоформатный экран с глянцевой поверхностью не только придает изображению дополнительную сочность и контраст, но и создает эффект полного погружения, минимизируя блики и делая картинку «живой». Углы обзора, достигающие 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали, гарантируют, что цвета останутся точными и яркими даже при взгляде сбоку. Для динамичных сцен и киберспортивных баталий этот монитор предлагает поистине эталонные характеристики. Частота обновления кадров составляет 240 герц, что в сочетании с молниеносным временем отклика в 0,03 миллисекунды полностью исключает шлейфы, разрывы и смазывание изображения. Каждое ваше движение в игре отображается мгновенно и плавно. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium синхронизирует работу монитора с видеокартой, устраняя микро-запинки и обеспечивая безупречную плавность хода даже в самых требовательных проектах. Поддержка расширенного динамического диапазона HDR10 раскрывает полный потенциал QD-OLED матрицы. При пиковой яркости в 400 кандел на квадратный метр и стандартной яркости в 200 кандел сцены с ярким солнцем и глубокими тенями выглядят объемно и реалистично, как это задумывал режиссер или разработчик. Встроенные динамики избавляют от необходимости подключать внешние колонки для повседневных задач, обеспечивая чистый и сбалансированный звук.



Теги товара: 240 Гц, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 26,5" CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
глянцевая
Тип матрицы
Led
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000 :1
Развернуть
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
2 x HDMI, 2 x DisplayPort, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
54
Габаритные размеры с подставкой
611.1х553х196 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир невероятной глубины и реалистичности изображения с монитором Acer 27 дюймов модели CE270UXwmiipprx. Это устройство создано для тех, кто ценит бескомпромиссное качество картинки и требует от техники максимальной производительности. В основе данного монитора лежит передовая матрица QD-OLED, которая объединяет лучшие технологии квантовых точек и органических светодиодов. Благодаря этому вы получаете абсолютно чистый черный цвет, бесконечную контрастность и невероятно насыщенную, естественную цветопередачу, недоступную обычным жидкокристаллическим экранам. Диагональ в 26,5 дюйма и разрешение 2560 на 1440 пикселей (формат 16:9) обеспечивают идеальную плотность пикселей для работы и развлечений. Каждая деталь в играх, фильмах или графических редакторах проработана с кристальной четкостью. Широкоформатный экран с глянцевой поверхностью не только придает изображению дополнительную сочность и контраст, но и создает эффект полного погружения, минимизируя блики и делая картинку «живой». Углы обзора, достигающие 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали, гарантируют, что цвета останутся точными и яркими даже при взгляде сбоку. Для динамичных сцен и киберспортивных баталий этот монитор предлагает поистине эталонные характеристики. Частота обновления кадров составляет 240 герц, что в сочетании с молниеносным временем отклика в 0,03 миллисекунды полностью исключает шлейфы, разрывы и смазывание изображения. Каждое ваше движение в игре отображается мгновенно и плавно. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium синхронизирует работу монитора с видеокартой, устраняя микро-запинки и обеспечивая безупречную плавность хода даже в самых требовательных проектах. Поддержка расширенного динамического диапазона HDR10 раскрывает полный потенциал QD-OLED матрицы. При пиковой яркости в 400 кандел на квадратный метр и стандартной яркости в 200 кандел сцены с ярким солнцем и глубокими тенями выглядят объемно и реалистично, как это задумывал режиссер или разработчик. Встроенные динамики избавляют от необходимости подключать внешние колонки для повседневных задач, обеспечивая чистый и сбалансированный звук.


Теги товара: 240 Гц, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор Acer 26,5" CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01) - по цене 43910 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...