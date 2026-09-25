Монитор Acer Predator 26,5'' X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103)
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer Predator 26,5'' X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103)
Представляем монитор, который переопределяет стандарты игрового и профессионального изображения — Acer Predator X27UW1bmiipprx. Это не просто экран, а портал в мир невероятной визуальной глубины, реализованный благодаря передовой технологии QD-OLED. Сочетание органической светодиодной матрицы с квантовыми точками дарит изображение, которое необходимо увидеть, чтобы поверить. Диагональ экрана в 26,5 дюймов с разрешением 2560x1440 пикселей обеспечивает идеальный баланс между детализацией и высокой частотой кадров. Каждый элемент картинки оживает с невероятной чёткостью и насыщенностью. Технология QD-OLED обеспечивает абсолютно чёрный цвет и бесконечную контрастность, а цветовой охват DCI-P3 на уровне 99% и поддержка более миллиарда оттенков воспроизводят цвета именно такими, какими их задумали создатели контента. Для геймеров этот монитор станет решающим преимуществом. Частота обновления 240 Гц в паре с временем отклика 0,03 мс гарантирует невероятно плавную и мгновенную картинку без размытий и шлейфов. Технология AMD FreeSync Premium обеспечивает синхронизацию кадров между монитором и видеокартой, полностью устраняя разрывы изображения и подтормаживания. Широкие углы обзора — 178 градусов по вертикали и горизонтали — сохраняют цветопередачу и контрастность даже при взгляде сбоку. Здоровье вашего зрения — наш приоритет. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики, а встроенные технологии защиты от мерцания и фильтр синего света позволяют работать и играть длительное время без усталости глаз. Яркость в 200 кд/м2 оптимальна для комфортного использования в различных условиях освещения. Эргономика разработана для максимального удобства: монитор можно повернуть на 90 градусов для вертикальной ориентации, а регулировка по высоте в диапазоне 120 миллиметров поможет найти идеальное положение. Возможность крепления на стену с помощью стандарта VESA 100x100 мм позволяет освободить пространство на столе. Для подключения предусмотрены два разъёма HDMI и два DisplayPort, а также выход на наушники. Встроенные динамики готовы к работе сразу после распаковки, а внешний блок питания делает конструкцию тоньше и облегчает организацию кабелей.
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Теги товара: 240 Гц, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 240 Гц, с колонками
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