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Монитор Acer Predator 26,5'' X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer Predator 26,5'' X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103)

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Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103) - фото 1
Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103) - фото 2
Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103) - фото 3
Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
OLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
  • Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103) - фото 1
  • Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103) - фото 2
  • Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103) - фото 3
  • Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 740 руб. 
Начислим 748 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738114
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Acer Predator 26,5'' X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103)
46 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
Монитор, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
OLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 2, HDMI x 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
54
Габаритные размеры с подставкой
610.7х546х312.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х45х17
Вес, кг.
9.2

Описание товара Монитор Acer Predator 26,5'' X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103)

Представляем монитор, который переопределяет стандарты игрового и профессионального изображения — Acer Predator X27UW1bmiipprx. Это не просто экран, а портал в мир невероятной визуальной глубины, реализованный благодаря передовой технологии QD-OLED. Сочетание органической светодиодной матрицы с квантовыми точками дарит изображение, которое необходимо увидеть, чтобы поверить. Диагональ экрана в 26,5 дюймов с разрешением 2560x1440 пикселей обеспечивает идеальный баланс между детализацией и высокой частотой кадров. Каждый элемент картинки оживает с невероятной чёткостью и насыщенностью. Технология QD-OLED обеспечивает абсолютно чёрный цвет и бесконечную контрастность, а цветовой охват DCI-P3 на уровне 99% и поддержка более миллиарда оттенков воспроизводят цвета именно такими, какими их задумали создатели контента. Для геймеров этот монитор станет решающим преимуществом. Частота обновления 240 Гц в паре с временем отклика 0,03 мс гарантирует невероятно плавную и мгновенную картинку без размытий и шлейфов. Технология AMD FreeSync Premium обеспечивает синхронизацию кадров между монитором и видеокартой, полностью устраняя разрывы изображения и подтормаживания. Широкие углы обзора — 178 градусов по вертикали и горизонтали — сохраняют цветопередачу и контрастность даже при взгляде сбоку. Здоровье вашего зрения — наш приоритет. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики, а встроенные технологии защиты от мерцания и фильтр синего света позволяют работать и играть длительное время без усталости глаз. Яркость в 200 кд/м2 оптимальна для комфортного использования в различных условиях освещения. Эргономика разработана для максимального удобства: монитор можно повернуть на 90 градусов для вертикальной ориентации, а регулировка по высоте в диапазоне 120 миллиметров поможет найти идеальное положение. Возможность крепления на стену с помощью стандарта VESA 100x100 мм позволяет освободить пространство на столе. Для подключения предусмотрены два разъёма HDMI и два DisplayPort, а также выход на наушники. Встроенные динамики готовы к работе сразу после распаковки, а внешний блок питания делает конструкцию тоньше и облегчает организацию кабелей.



Теги товара: 240 Гц, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer Predator 26,5'' X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
Монитор, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
OLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 2, HDMI x 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
54
Габаритные размеры с подставкой
610.7х546х312.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем монитор, который переопределяет стандарты игрового и профессионального изображения — Acer Predator X27UW1bmiipprx. Это не просто экран, а портал в мир невероятной визуальной глубины, реализованный благодаря передовой технологии QD-OLED. Сочетание органической светодиодной матрицы с квантовыми точками дарит изображение, которое необходимо увидеть, чтобы поверить. Диагональ экрана в 26,5 дюймов с разрешением 2560x1440 пикселей обеспечивает идеальный баланс между детализацией и высокой частотой кадров. Каждый элемент картинки оживает с невероятной чёткостью и насыщенностью. Технология QD-OLED обеспечивает абсолютно чёрный цвет и бесконечную контрастность, а цветовой охват DCI-P3 на уровне 99% и поддержка более миллиарда оттенков воспроизводят цвета именно такими, какими их задумали создатели контента. Для геймеров этот монитор станет решающим преимуществом. Частота обновления 240 Гц в паре с временем отклика 0,03 мс гарантирует невероятно плавную и мгновенную картинку без размытий и шлейфов. Технология AMD FreeSync Premium обеспечивает синхронизацию кадров между монитором и видеокартой, полностью устраняя разрывы изображения и подтормаживания. Широкие углы обзора — 178 градусов по вертикали и горизонтали — сохраняют цветопередачу и контрастность даже при взгляде сбоку. Здоровье вашего зрения — наш приоритет. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики, а встроенные технологии защиты от мерцания и фильтр синего света позволяют работать и играть длительное время без усталости глаз. Яркость в 200 кд/м2 оптимальна для комфортного использования в различных условиях освещения. Эргономика разработана для максимального удобства: монитор можно повернуть на 90 градусов для вертикальной ориентации, а регулировка по высоте в диапазоне 120 миллиметров поможет найти идеальное положение. Возможность крепления на стену с помощью стандарта VESA 100x100 мм позволяет освободить пространство на столе. Для подключения предусмотрены два разъёма HDMI и два DisplayPort, а также выход на наушники. Встроенные динамики готовы к работе сразу после распаковки, а внешний блок питания делает конструкцию тоньше и облегчает организацию кабелей.


Теги товара: 240 Гц, с колонками
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Доставка
Отзывы


Купить Монитор Acer Predator 26,5'' X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103) - по цене 46740 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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