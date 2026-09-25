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Монитор MSI 27" MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 27" MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029)

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Монитор MSI 27&quot; MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029) - фото 1
Монитор MSI 27&quot; MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029) - фото 2
Монитор MSI 27&quot; MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029) - фото 3
Монитор MSI 27&quot; MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029) - фото 4
Монитор MSI 27&quot; MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
160
Яркость
400 Кд/м?
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029) - фото 1
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029) - фото 2
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029) - фото 3
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029) - фото 4
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 390 руб. 
Начислим 807 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738166
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор MSI 27" MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029)
50 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue Light, Adaptive-Sync
Комплектация
кабель питания, документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, крепежные винты, блок питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
160
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
150
Габаритные размеры с подставкой
613.1х423.53х227.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х46х20
Вес, кг.
10

Описание товара Монитор MSI 27" MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029)

Игровой монитор MSI MAG 274UPDF E16M оснащен технологией Mini-LED, двойным режимом с поддержкой UHD 160 Гц и FHD 320 Гц, а также функцией умного меню AI Navigator. Его потрясающий 27-дюймовый экран Rapid IPS с технологией Quantum Dot поражает скоростью отклика 0.5 мс и сертификацией VESA DisplayHDR 1000, гарантируя невероятно яркие и детализированные изображения. Время раскрыть свой истинный потенциал!



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор MSI 27" MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue Light, Adaptive-Sync
Комплектация
кабель питания, документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, крепежные винты, блок питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
160
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
150
Габаритные размеры с подставкой
613.1х423.53х227.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой монитор MSI MAG 274UPDF E16M оснащен технологией Mini-LED, двойным режимом с поддержкой UHD 160 Гц и FHD 320 Гц, а также функцией умного меню AI Navigator. Его потрясающий 27-дюймовый экран Rapid IPS с технологией Quantum Dot поражает скоростью отклика 0.5 мс и сертификацией VESA DisplayHDR 1000, гарантируя невероятно яркие и детализированные изображения. Время раскрыть свой истинный потенциал!


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор MSI 27" MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029) - по цене 50390 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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