Монитор Dell 31.5" P3223DE (P3223DE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 250 руб.
В наличии
Код товара: 630925
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
51 250 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания, Low Blue Light, поворот на 90 град.
Комплектация
монитор, кабель DisplayPort кабель, USB Type-C кабель, USB Type-A - Type-C, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
USB Type-C
Стандарт крепления VESA
100x100
Размеры в упаковке, см
94х52х18
Вес, кг.
15.2
Описание товара Монитор Dell 31.5" P3223DE (P3223DE)
Играйте работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 49 090 руб.12273 руб. в СплитМонитор AOC 26,5" AG276QZD2
-
В наличииЦена 49 890 руб.12473 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029)
-
В наличииЦена 55 110 руб.13778 руб. в СплитМонитор Dell 31,5" P3225DE
-
В наличииЦена 56 310 руб.14078 руб. в СплитМонитор AOC 24,1" AG246FK6
-
В наличииЦена 59 920 руб.14980 руб. в СплитМонитор Dell 31,5" P3225QE
-
В наличииЦена 61 130 руб.15283 руб. в СплитМонитор AOC 26,5" AG276QKD2
-
В наличииЦена 64 330 руб.16083 руб. в СплитМонитор AOC 27" AG276UZD
-
В наличииЦена 65 140 руб.16285 руб. в СплитМонитор MSI 24,1" MPG 242R X60N (9S6-3BC79T-009)
-
В наличииЦена 65 430 руб.16358 руб. в СплитМонитор Lenovo 27" P27u-20 (62CBRAS6CB)
-
В наличииЦена 72 360 руб.18090 руб. в СплитМонитор Samsung 40" S40FG756EI 1000R
-
В наличииЦена 73 960 руб.18490 руб. в СплитМонитор MSI 31,5" MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048)
-
В наличииЦена 75 070 руб.18768 руб. в СплитМонитор Samsung 34" S34DG852SI 1800R
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания, Low Blue Light, поворот на 90 град.
Комплектация
монитор, кабель DisplayPort кабель, USB Type-C кабель, USB Type-A - Type-C, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
USB Type-C
Стандарт крепления VESA
100x100
Играйте работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
Монитор Dell 31.5" P3223DE (P3223DE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 51250 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Dell 31.5" P3223DE (P3223DE)