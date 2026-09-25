Монитор AOC 27" AG276UZD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Время отклика
0.03
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 980 руб.
В наличии
Код товара: 738284
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
64 980 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, подставка, блок питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort, HDMI, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
94
Габаритные размеры с подставкой
609.3x525.6x240 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х48х19
Вес, кг.
7
Описание товара Монитор AOC 27" AG276UZD
Игровой монитор AOC AG276UZD оснащён великолепной 27" QD-OLED-матрицей с разрешением 3840x2160 и невероятно высокой частотой обновления 240 Гц, что обеспечивает исключительную четкость и плавность изображения. Молниеносное время отклика 0,03 мс и поддержка HDR400 создают яркую, насыщенную картинку с глубокими цветами и контрастом 1:5 000 000. Для удобства подключения и настройки предусмотрены порты DP и HDMIx2, а также эргономичная подставка с регулировкой высоты и наклона.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 240 Гц, большие, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 64 170 руб.16043 руб. в СплитМонитор MSI 24,1" MPG 242R X60N (9S6-3BC79T-009)
-
В наличииЦена 65 430 руб.16358 руб. в СплитМонитор Lenovo 27" P27u-20 (62CBRAS6CB)
-
В наличииЦена 72 360 руб.18090 руб. в СплитМонитор Samsung 40" S40FG756EI 1000R
-
В наличииЦена 74 700 руб.18675 руб. в СплитМонитор MSI 31,5" MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048)
-
В наличииЦена 75 070 руб.18768 руб. в СплитМонитор Samsung 34" S34DG852SI 1800R
-
В наличииЦена 76 170 руб.19043 руб. в СплитМонитор Samsung 49" S49C950UAI 1000R
-
В наличииЦена 80 520 руб.20130 руб. в СплитМонитор MSI 34,18" MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036)
-
В наличииЦена 86 450 руб.21613 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27E3U7903
-
В наличииЦена 92 120 руб.23030 руб. в СплитМонитор MSI 31,5" MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032)
-
В наличииЦена 93 340 руб.23335 руб. в СплитМонитор Acer Predator 26,5'' X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301)
-
В наличииЦена 93 340 руб.23335 руб. в СплитМонитор Dell 31,6" S3225QC
-
В наличииЦена 112 940 руб.28235 руб. в СплитМонитор Acer Predator 49'' X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01)
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, подставка, блок питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort, HDMI, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
94
Габаритные размеры с подставкой
609.3x525.6x240 мм
Страна производитель
Китай
Игровой монитор AOC AG276UZD оснащён великолепной 27" QD-OLED-матрицей с разрешением 3840x2160 и невероятно высокой частотой обновления 240 Гц, что обеспечивает исключительную четкость и плавность изображения. Молниеносное время отклика 0,03 мс и поддержка HDR400 создают яркую, насыщенную картинку с глубокими цветами и контрастом 1:5 000 000. Для удобства подключения и настройки предусмотрены порты DP и HDMIx2, а также эргономичная подставка с регулировкой высоты и наклона.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 240 Гц, большие, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 240 Гц, большие, с колонками
Купить Монитор AOC 27" AG276UZD - по цене 64980 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор AOC 27" AG276UZD