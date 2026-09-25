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Монитор Acer 44,5'' XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer 44,5'' XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01)

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Монитор Acer 44,5&#039;&#039; XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01) - фото 1
Монитор Acer 44,5&#039;&#039; XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01) - фото 2
Монитор Acer 44,5&#039;&#039; XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01) - фото 3
Монитор Acer 44,5&#039;&#039; XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01) - фото 4
Монитор Acer 44,5&#039;&#039; XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01) - фото 5
Монитор Acer 44,5&#039;&#039; XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01) - фото 6
Монитор Acer 44,5&#039;&#039; XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
44.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
5120x2160
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
165
Яркость
450 Кд/м?
Время отклика
4
  • Монитор Acer 44,5&#039;&#039; XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01) - фото 1
  • Монитор Acer 44,5&#039;&#039; XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01) - фото 2
  • Монитор Acer 44,5&#039;&#039; XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01) - фото 3
  • Монитор Acer 44,5&#039;&#039; XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01) - фото 4
  • Монитор Acer 44,5&#039;&#039; XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01) - фото 5
  • Монитор Acer 44,5&#039;&#039; XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01) - фото 6
  • Монитор Acer 44,5&#039;&#039; XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738112
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
44.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
5120x2160
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
165
Яркость
450 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
38
Габаритные размеры с подставкой
1089х529.6х305.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.5х0.35
Вес, кг.
15

Описание товара Монитор Acer 44,5'' XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01)

Погрузитесь в мир захватывающих игр и увлекательного контента с монитором Acer 45" XZ452CUVbemiiphuzx. Этот широкоформатный монитор с типом матрицы VA поразит вас своими яркими и насыщенными цветами, создавая неповторимую атмосферу виртуального мира. Одной из ключевых особенностей этого монитора является его разрешение экрана - 5120х1440 (32:9), что позволяет насладиться каждой деталью изображения и окунуться в невероятно реалистичный игровой процесс. Благодаря матовой поверхности экрана, вы забудете о неприятных бликах и отражениях, что обеспечит комфортное использование монитора в любое время суток. Монитор Acer 45" XZ452CUVbemiiphuzx также имеет удобное крепление на стену (VESA) с размерами 200 x 100 мм, что позволяет легко и быстро установить его в любом удобном месте. Встроенный блок питания обеспечивает стабильную и надежную работу монитора, что делает его идеальным выбором для длительных игровых сессий или просмотра фильмов. С разъемом HDMI версии 2.1 вы сможете наслаждаться высококачественным контентом без задержек и помех, а также подключить к монитору различные устройства для максимального комфорта и удовольствия.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 44,5'' XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
44.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
5120x2160
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
165
Развернуть
Яркость
450 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
38
Габаритные размеры с подставкой
1089х529.6х305.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир захватывающих игр и увлекательного контента с монитором Acer 45" XZ452CUVbemiiphuzx. Этот широкоформатный монитор с типом матрицы VA поразит вас своими яркими и насыщенными цветами, создавая неповторимую атмосферу виртуального мира. Одной из ключевых особенностей этого монитора является его разрешение экрана - 5120х1440 (32:9), что позволяет насладиться каждой деталью изображения и окунуться в невероятно реалистичный игровой процесс. Благодаря матовой поверхности экрана, вы забудете о неприятных бликах и отражениях, что обеспечит комфортное использование монитора в любое время суток. Монитор Acer 45" XZ452CUVbemiiphuzx также имеет удобное крепление на стену (VESA) с размерами 200 x 100 мм, что позволяет легко и быстро установить его в любом удобном месте. Встроенный блок питания обеспечивает стабильную и надежную работу монитора, что делает его идеальным выбором для длительных игровых сессий или просмотра фильмов. С разъемом HDMI версии 2.1 вы сможете наслаждаться высококачественным контентом без задержек и помех, а также подключить к монитору различные устройства для максимального комфорта и удовольствия.


Теги товара: с hdmi, с колонками
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Отзывы


Монитор Acer 44,5'' XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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