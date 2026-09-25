Монитор Acer 44,5'' XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 44,5'' XZ452CUVbemiiphuzx 1500R (UM.MX2CD.V01)
Погрузитесь в мир захватывающих игр и увлекательного контента с монитором Acer 45" XZ452CUVbemiiphuzx. Этот широкоформатный монитор с типом матрицы VA поразит вас своими яркими и насыщенными цветами, создавая неповторимую атмосферу виртуального мира. Одной из ключевых особенностей этого монитора является его разрешение экрана - 5120х1440 (32:9), что позволяет насладиться каждой деталью изображения и окунуться в невероятно реалистичный игровой процесс. Благодаря матовой поверхности экрана, вы забудете о неприятных бликах и отражениях, что обеспечит комфортное использование монитора в любое время суток. Монитор Acer 45" XZ452CUVbemiiphuzx также имеет удобное крепление на стену (VESA) с размерами 200 x 100 мм, что позволяет легко и быстро установить его в любом удобном месте. Встроенный блок питания обеспечивает стабильную и надежную работу монитора, что делает его идеальным выбором для длительных игровых сессий или просмотра фильмов. С разъемом HDMI версии 2.1 вы сможете наслаждаться высококачественным контентом без задержек и помех, а также подключить к монитору различные устройства для максимального комфорта и удовольствия.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
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